A Prefeitura de Franca abriu seleção para apoiar a participação de até 11 micro e pequenas empresas fabricantes de calçados e acessórios na 7ª edição da Brazilian Footwear Show (BFShow), uma das principais feiras do setor no país. O evento será realizado entre os dias 10 e 12 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A iniciativa faz parte do projeto Espaço Moda Franca e prevê um subsídio municipal de mais de R$ 167 mil para a contratação dos estandes individuais das empresas selecionadas. O valor será dividido igualmente entre as participantes.

As empresas contempladas, porém, ficarão responsáveis pelas demais despesas relacionadas à participação na feira. Entre os custos, estão eventual saldo referente ao espaço, montagem do estande, viagens e hospedagem.

Quem pode participar