A Prefeitura de Franca abriu seleção para apoiar a participação de até 11 micro e pequenas empresas fabricantes de calçados e acessórios na 7ª edição da Brazilian Footwear Show (BFShow), uma das principais feiras do setor no país. O evento será realizado entre os dias 10 e 12 de novembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
A iniciativa faz parte do projeto Espaço Moda Franca e prevê um subsídio municipal de mais de R$ 167 mil para a contratação dos estandes individuais das empresas selecionadas. O valor será dividido igualmente entre as participantes.
As empresas contempladas, porém, ficarão responsáveis pelas demais despesas relacionadas à participação na feira. Entre os custos, estão eventual saldo referente ao espaço, montagem do estande, viagens e hospedagem.
Quem pode participar
A seleção é destinada a micro e pequenas empresas com sede em Franca que tenham como atividade a fabricação de calçados e acessórios compatíveis com o perfil da BFShow.
Entre os documentos exigidos, estão o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ e certidões que comprovem a regularidade da empresa junto às fazendas federal, estadual e municipal.
Também será necessária a comprovação da situação econômico-financeira. Para isso, a empresa deverá apresentar o Comprovante de Situação Cadastral no Simples Nacional ou o Demonstrativo de Resultado do Exercício referente ao ano de 2025.
Segundo a secretária de Inovação e Desenvolvimento, Lucimara Correa do Prado, a participação no evento representa uma oportunidade para as empresas apresentarem seus produtos ao mercado. “A participação na BFShow permitirá às empresas selecionadas apresentar seus produtos, desenvolvimentos e lançamentos em uma feira voltada ao mercado de calçados e acessórios”, ressaltou.
Prazo para inscrição
A documentação deverá ser entregue em envelope fechado a partir desta terça-feira, 29, até o dia 13 de outubro, das 8h30 às 16h30.
Os documentos devem ser protocolados no Departamento de Indústria, Comércio e Serviços, localizado no andar térreo do Paço Municipal, na Rua Frederico Moura, 1.517, Cidade Nova, em Franca.
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