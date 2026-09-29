A Polícia Civil prendeu preventivamente um casal investigado por uma fraude que pode ter causado um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões em uma agência bancária de Miguelópolis. A operação foi deflagrada nessa segunda-feira, 29, pela Delegacia de Miguelópolis. O casal foi levado para a cadeia de Franca.

As investigações começaram após o registro de diversos boletins de ocorrência de clientes que não reconheciam movimentações financeiras realizadas em suas contas. Segundo a Polícia Civil, uma gerente de contas que trabalhava havia mais de 12 anos na agência teria se aproveitado da confiança de correntistas, principalmente idosos e pessoas vulneráveis, para realizar movimentações e saques indevidos.

Ainda conforme a investigação, o companheiro da funcionária teria livre acesso à agência e seria responsável por retirar valores que eram entregues pela investigada.