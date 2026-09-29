A Polícia Civil prendeu preventivamente um casal investigado por uma fraude que pode ter causado um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões em uma agência bancária de Miguelópolis. A operação foi deflagrada nessa segunda-feira, 29, pela Delegacia de Miguelópolis. O casal foi levado para a cadeia de Franca.
As investigações começaram após o registro de diversos boletins de ocorrência de clientes que não reconheciam movimentações financeiras realizadas em suas contas. Segundo a Polícia Civil, uma gerente de contas que trabalhava havia mais de 12 anos na agência teria se aproveitado da confiança de correntistas, principalmente idosos e pessoas vulneráveis, para realizar movimentações e saques indevidos.
Ainda conforme a investigação, o companheiro da funcionária teria livre acesso à agência e seria responsável por retirar valores que eram entregues pela investigada.
Os levantamentos apontam que as movimentações suspeitas teriam ocorrido entre 2024 e 2026, chegando a aproximadamente R$ 2 milhões. As vítimas, segundo a Polícia Civil, ainda não foram ressarcidas.
Além dos furtos, o casal também é investigado por lavagem de dinheiro. Há indícios de que os valores obtidos de forma ilícita eram distribuídos entre diferentes contas e utilizados em casas de jogos e apostas, com o objetivo de ocultar ou dissimular a origem do dinheiro e posteriormente reinseri-lo na economia formal.
Durante a operação coordenada pelo delegado Telismar Junior, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Os dois investigados foram presos e encaminhados para a Cadeia Pública de Franca, onde passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.
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