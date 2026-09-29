29 de setembro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 29, em Franca:

Nome: Nelson Almeida Coutinho 
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Francisca Luiza Pinto de Oliveira 
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Reginaldo Antonio Neves 
Idade: 51 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Donizeti Pedro Frederico 
Idade: 68 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Dalva Pires Sant’Ana de Souza 
Idade: 70 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

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