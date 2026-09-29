Veja o obituário desta terça-feira, 29, em Franca:

Nome: Nelson Almeida Coutinho

Idade: 58 anos

Local do velório: São Vicente, sala 9

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Francisca Luiza Pinto de Oliveira

Idade: 68 anos

Local do velório: São Vicente, sala 3

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 10h