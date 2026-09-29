Veja o obituário desta terça-feira, 29, em Franca:
Nome: Nelson Almeida Coutinho
Idade: 58 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Francisca Luiza Pinto de Oliveira
Idade: 68 anos
Local do velório: São Vicente, sala 3
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Reginaldo Antonio Neves
Idade: 51 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Donizeti Pedro Frederico
Idade: 68 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Dalva Pires Sant’Ana de Souza
Idade: 70 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
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