29 de setembro de 2026
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CAPTURADO

'Porquinho' é preso em Franca para cumprir 8 anos por tráfico

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
Viaturas da Polícia Civil em frente à sede da Dise, no Centro de Franca
Viaturas da Polícia Civil em frente à sede da Dise, no Centro de Franca

Um homem conhecido pelo apelido de “Porquinho”, condenado a 8 anos e 6 meses de prisão por tráfico de drogas, foi preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) na tarde desta segunda-feira, 28, no Jardim São Luiz, em Franca.

A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Franca, após condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.

Os investigadores localizaram o condenado em frente à própria residência. Durante a abordagem, ele foi informado sobre a ordem judicial e não ofereceu resistência.

A mulher dele também foi comunicada sobre a prisão.

Após a abordagem, o homem foi conduzido à sede da Dise para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu recolhido à disposição da Justiça.

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