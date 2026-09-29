Um homem conhecido pelo apelido de “Porquinho”, condenado a 8 anos e 6 meses de prisão por tráfico de drogas, foi preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) na tarde desta segunda-feira, 28, no Jardim São Luiz, em Franca.
A prisão foi realizada em cumprimento a um mandado expedido pela 3ª Vara Criminal de Franca, após condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.
Os investigadores localizaram o condenado em frente à própria residência. Durante a abordagem, ele foi informado sobre a ordem judicial e não ofereceu resistência.
A mulher dele também foi comunicada sobre a prisão.
Após a abordagem, o homem foi conduzido à sede da Dise para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu recolhido à disposição da Justiça.
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