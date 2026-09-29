A Câmara Municipal de Franca votará, na sessão ordinária desta terça-feira, 29, um projeto de decreto legislativo que propõe a aprovação das contas do município referentes a 2024. De autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, o texto segue parecer favorável do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

O TCE-SP deu parecer favorável às contas da Prefeitura de Franca referentes ao exercício de 2024, durante a gestão do prefeito Alexandre Ferreira (MDB). A decisão foi tomada pela Segunda Câmara do Tribunal em sessão realizada em 12 de maio de 2026.

Segundo o parecer, o município cumpriu os principais índices previstos na Constituição e na legislação. Foram aplicados 27,14% dos recursos em educação e 32,41% em saúde. Os percentuais mínimos exigidos são de 25% e 15%, respectivamente.