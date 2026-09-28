Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 27, por porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas e resistência durante uma abordagem da Polícia Militar em Miguelópolis, na região de Franca. Uma pistola, dois carregadores, 14 munições e cerca de 1 grama de maconha foram apreendidos.

A abordagem aconteceu na avenida Francisco Antônio de Freitas. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento quando encontraram um carro parado no meio da rua, impedindo a passagem de outros veículos.

Após acionarem os sinais sonoros, os policiais abordaram o motorista. De acordo com a corporação, ele informou que havia uma arma e uma porção de maconha dentro do veículo.

Arma estava sob o banco