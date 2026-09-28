Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 27, por porte ilegal de arma de fogo, porte de drogas e resistência durante uma abordagem da Polícia Militar em Miguelópolis, na região de Franca. Uma pistola, dois carregadores, 14 munições e cerca de 1 grama de maconha foram apreendidos.
A abordagem aconteceu na avenida Francisco Antônio de Freitas. Segundo a Polícia Militar, os policiais faziam patrulhamento quando encontraram um carro parado no meio da rua, impedindo a passagem de outros veículos.
Após acionarem os sinais sonoros, os policiais abordaram o motorista. De acordo com a corporação, ele informou que havia uma arma e uma porção de maconha dentro do veículo.
Arma estava sob o banco
Durante a vistoria, os policiais encontraram uma pistola Taurus PT 938, calibre .380, embaixo do banco do motorista. A arma estava sem munição.
No porta-malas, dentro de uma mochila, foram localizadas 14 munições intactas, outro carregador e um saco plástico com aproximadamente 1 grama de uma substância semelhante à maconha.
O homem afirmou aos policiais que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e apresentou, pelo celular, uma fotografia Craf (Certificado de Registro de Arma de Fogo).
Segundo o registro policial, ele também disse ter ingerido bebidas alcoólicas e se recusou a fazer o teste do etilômetro.
Suspeito teria resistido
Durante a abordagem, o homem ficou agressivo. A companheira tentou contê-lo, mas teria sido empurrada.
Na sequência, segundo o registro policial, ele avançou contra os policiais e precisou ser contido com um dispositivo de condução elétrica (Taser) e algemado.
O suspeito foi levado ao pronto-socorro e, depois, encaminhado ao CPJ (Centro de Polícia Judiciária) de Ituverava.
A ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, que registrou o caso por porte ilegal de arma de fogo, porte de entorpecentes e resistência. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.
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