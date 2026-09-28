28 de setembro de 2026
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NA CADEIA

Homem é preso com pistola 9 mm dentro de caminhonete em Batatais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, com oito munições apreendidas pela Polícia Militar
Pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, com oito munições apreendidas pela Polícia Militar

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desse domingo, 27, no Jardim Primavera, em Batatais. Uma pistola calibre 9 mm e oito munições foram encontradas dentro de uma caminhonete durante uma abordagem da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para averiguar uma possível ameaça envolvendo o condutor do veículo na avenida Dr. Cássio Alberto de Lima.

Durante a abordagem, os policiais fizeram uma vistoria na caminhonete e encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, com oito munições intactas no carregador.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, um dos abordados assumiu ser o responsável pela arma.

Prisão

Os envolvidos foram levados ao Plantão Policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do homem, que permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados.

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