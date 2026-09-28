Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo na noite desse domingo, 27, no Jardim Primavera, em Batatais. Uma pistola calibre 9 mm e oito munições foram encontradas dentro de uma caminhonete durante uma abordagem da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para averiguar uma possível ameaça envolvendo o condutor do veículo na avenida Dr. Cássio Alberto de Lima.

Durante a abordagem, os policiais fizeram uma vistoria na caminhonete e encontraram uma pistola Taurus G2C, calibre 9 mm, com oito munições intactas no carregador.