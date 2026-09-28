Duas bicicletas elétricas, avaliadas em cerca de R$ 17 mil, foram furtadas de uma casa na rua Patrocínio Paulista, no Jardim Francano, em Franca, na manhã de domingo, 27. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito invadiu o imóvel e fugiu levando os veículos.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas bicicletas são da marca Oggi. O proprietário, que é cabeleireiro, não estava na residência no momento do crime.

Invasão

Nas imagens, o homem aparece escalando o muro da casa. Depois, ele pulou o portão, arrombou uma janela e uma porta e entrou na residência.