Duas bicicletas elétricas, avaliadas em cerca de R$ 17 mil, foram furtadas de uma casa na rua Patrocínio Paulista, no Jardim Francano, em Franca, na manhã de domingo, 27. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito invadiu o imóvel e fugiu levando os veículos.
Segundo o boletim de ocorrência, as duas bicicletas são da marca Oggi. O proprietário, que é cabeleireiro, não estava na residência no momento do crime.
Invasão
Nas imagens, o homem aparece escalando o muro da casa. Depois, ele pulou o portão, arrombou uma janela e uma porta e entrou na residência.
O suspeito seguiu até o cômodo onde as bicicletas estavam guardadas. Ele cortou os cabos de aço que prendiam os veículos e deixou o imóvel levando as duas.
O furto foi percebido pelos moradores quando eles retornaram para casa, por volta das 16h20.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil.
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