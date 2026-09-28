A Casinha Doce, sorveteria tradicional no Centro de Franca, está passando por reformas. Rumores de que o estabelecimento poderia ter fechado foram desmentidos pela administração ao portal GCN/Sampi. Segundo a família, esta é a primeira modernização da sorveteria desde meados da década de 1980.
Reforma
Fundada em 1980, a Casinha Doce fica na rua Campos Salles e é conhecida pela produção familiar de sorvetes artesanais. Segundo Ana Valéria Victor, de 53 anos, a empresa foi criada pelos pais dela, Eurípedes dos Reis Victor, de 83 anos, e Zoraide Barbosa Victor, de 86 anos, junto de Aparecida Graça da Silva, de 77 anos, conhecida como Tia Graça.
Desde o início da sorveteria, Tia Graça é a responsável pela produção dos sorvetes.
A sorveteria começou na rua Campos Salles, mas em outro imóvel. O endereço atual, no número 1710, passou a funcionar como Casinha Doce por volta de 1986. Desde então, segundo a família, o estabelecimento não havia passado por uma reforma.
A ideia inicial era fazer mudanças simples, como a troca de pisos e azulejos. No entanto, durante a obra, outras necessidades foram identificadas e ampliaram o trabalho.
“Nós começamos a reforma no dia 10 de agosto. Hoje a gente já está em 49 dias, quase 50, com a sorveteria fechada. No decorrer de retirar o piso, acertar, foi aparecendo (outras necessidades). A reforma, sempre que mexe em uma coisa, aparece outra”, explicou Ana Valéria.
Nova estrutura
De acordo com Valéria, a reforma incluiu mudanças nas partes elétrica e hidráulica. A família também decidiu retirar o balcão e planeja instalar mesas para oferecer mais espaço aos clientes.
“Aí apareceu a parte elétrica, precisava trocar os fios, a parte hidráulica. Aí nós resolvemos tirar o balcão, vamos tentar colocar umas mesinhas para o pessoal ficar um pouquinho mais confortável. Foi isso que aconteceu, por isso que demorou”, afirmou.
A família chegou a trabalhar com a possibilidade de reinaugurar a sorveteria em 5 de setembro. Depois, a previsão passou para 12 de outubro, mas a data também não deve ser cumprida.
A expectativa agora é concluir a reforma e reabrir o estabelecimento até 20 de outubro. A data oficial, porém, ainda não foi confirmada.
Tradição familiar
Apesar das mudanças no imóvel, a família afirma que pretende preservar as características que marcaram a história da Casinha Doce.
“A gente vai dar uma repaginada, mas não perdendo aquela essência da Casinha Doce, que é uma sorveteria desde 1980. É uma sorveteria que tem uma história, uma sorveteria familiar”, disse Valéria.
Ela também destacou a participação dos pais e da tia na trajetória do estabelecimento.
“Meu pai e minha mãe; meu pai mais à frente, minha mãe fica mais escondidinha. Minha tia é quem faz o sorvete desde 1980. Estamos procurando manter, sabe, não perder essa essência. Por isso que às vezes demora um pouquinho. Mas estamos muito ansiosos”, afirmou.
Segundo Valéria, a família tem divulgado informações sobre a reforma para evitar que clientes interpretem o período de fechamento como o fim das atividades.
“A gente tem postado, tem pedido para o pessoal divulgar, porque às vezes o pessoal comenta que fechou. Não fechou. Eu creio, bem assim, com bastante entusiasmo, que até mais tardar dia 20 de outubro (reinaugure), porque não podemos passar mais”, afirmou.
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