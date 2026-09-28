A Casinha Doce, sorveteria tradicional no Centro de Franca, está passando por reformas. Rumores de que o estabelecimento poderia ter fechado foram desmentidos pela administração ao portal GCN/Sampi. Segundo a família, esta é a primeira modernização da sorveteria desde meados da década de 1980.

Reforma

Fundada em 1980, a Casinha Doce fica na rua Campos Salles e é conhecida pela produção familiar de sorvetes artesanais. Segundo Ana Valéria Victor, de 53 anos, a empresa foi criada pelos pais dela, Eurípedes dos Reis Victor, de 83 anos, e Zoraide Barbosa Victor, de 86 anos, junto de Aparecida Graça da Silva, de 77 anos, conhecida como Tia Graça.

Desde o início da sorveteria, Tia Graça é a responsável pela produção dos sorvetes.