28 de setembro de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende drogas em sacola e em carro cheio na região

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Igarapava e Jeriquara
Drogas apreendidas pela Polícia Militar em Igarapava e Jeriquara

A Polícia Militar apreendeu entorpecentes em duas ocorrências registradas em Igarapava e Jeriquara, na região de Franca. Os casos aconteceram na madrugada de sábado, 26, e na madrugada desta segunda-feira, 28, durante patrulhamentos.

Igarapava

Na madrugada de sábado, policiais militares realizavam patrulhamento em Igarapava quando suspeitaram da atitude de um indivíduo que estava na via.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de entorpecentes dentro da sacola que ele carregava.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ituverava, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Jeriquara

Na madrugada desta segunda-feira, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em Jeriquara quando abordaram um Chevrolet Onix ocupado por cinco pessoas.

Segundo a PM, os ocupantes demonstraram nervosismo ao perceber a presença da equipe. Os policiais fizeram revista pessoal e veicular e encontraram uma porção de maconha na bolsa de um dos passageiros.

O entorpecente foi apreendido.

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