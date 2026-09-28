A Polícia Militar apreendeu entorpecentes em duas ocorrências registradas em Igarapava e Jeriquara, na região de Franca. Os casos aconteceram na madrugada de sábado, 26, e na madrugada desta segunda-feira, 28, durante patrulhamentos.
Igarapava
Na madrugada de sábado, policiais militares realizavam patrulhamento em Igarapava quando suspeitaram da atitude de um indivíduo que estava na via.
Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de entorpecentes dentro da sacola que ele carregava.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Ituverava, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.
Jeriquara
Na madrugada desta segunda-feira, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo em Jeriquara quando abordaram um Chevrolet Onix ocupado por cinco pessoas.
Segundo a PM, os ocupantes demonstraram nervosismo ao perceber a presença da equipe. Os policiais fizeram revista pessoal e veicular e encontraram uma porção de maconha na bolsa de um dos passageiros.
O entorpecente foi apreendido.
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