A Polícia Militar apreendeu entorpecentes em duas ocorrências registradas em Igarapava e Jeriquara, na região de Franca. Os casos aconteceram na madrugada de sábado, 26, e na madrugada desta segunda-feira, 28, durante patrulhamentos.

Igarapava

Na madrugada de sábado, policiais militares realizavam patrulhamento em Igarapava quando suspeitaram da atitude de um indivíduo que estava na via.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de entorpecentes dentro da sacola que ele carregava.