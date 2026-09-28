Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça por organização criminosa, foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento preventivo em Franca nesta segunda-feira, 28. A abordagem ocorreu na rua Francisco Marques.

Segundo o sargento W. Gonçalves, a equipe fazia patrulhamento quando encontrou o homem dirigindo um veículo na contramão. Como ele já era conhecido pelos policiais, a equipe retornou e realizou a abordagem.

Durante a consulta, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão pelo crime de organização criminosa. A condenação é definitiva e prevê pena de quatro anos e um mês de prisão.

Homem sabia que era procurado