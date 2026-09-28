Um homem de 39 anos, procurado pela Justiça por organização criminosa, foi preso pela Polícia Militar durante patrulhamento preventivo em Franca nesta segunda-feira, 28. A abordagem ocorreu na rua Francisco Marques.
Segundo o sargento W. Gonçalves, a equipe fazia patrulhamento quando encontrou o homem dirigindo um veículo na contramão. Como ele já era conhecido pelos policiais, a equipe retornou e realizou a abordagem.
Durante a consulta, os policiais constataram a existência de um mandado de prisão pelo crime de organização criminosa. A condenação é definitiva e prevê pena de quatro anos e um mês de prisão.
Homem sabia que era procurado
De acordo com o sargento Gonçalves, o homem afirmou que sabia da existência do mandado e estava evitando sair de casa para não ser localizado pela polícia.
“Ele tinha conhecimento do referido mandado e estaria evitando sair nas ruas para não ser pego, mas, por alguma necessidade, ele teve que sair hoje”, explicou o policial.
Segundo a PM, o homem foi algemado devido ao receio de fuga e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Ainda conforme o sargento, o homem possui uma extensa ficha criminal, principalmente relacionada a furtos de veículos, com destaque para caminhonetes.
Mandado foi expedido em setembro
O mandado de prisão foi expedido em 17 de setembro deste ano. Após os procedimentos na delegacia, o homem deverá passar por audiência de custódia e, posteriormente, ser encaminhado à Penitenciária de Franca.
A ocorrência foi atendida pelo sargento W. Gonçalves e pelo soldado Bruno.
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