A greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal continua em Franca, mas as agências voltaram a funcionar parcialmente nesta segunda-feira, 28, após uma determinação do TST (Tribunal Superior do Trabalho). A paralisação, iniciada em 10 de setembro, completa 18 dias e terá um novo capítulo nesta terça-feira, 29, quando está marcado o julgamento do dissídio coletivo, às 14h30.

Na última sexta-feira, 25, o TST determinou que as agências mantenham um contingente mínimo de 60% dos empregados, em trabalho presencial ou virtual. Em caso de descumprimento, os sindicatos estão sujeitos a multa diária de R$ 100 mil.

Diante da decisão, o Sindicato dos Bancários de Franca e Região informou que parte dos funcionários retornou ao trabalho nesta segunda-feira para cumprir a determinação judicial.