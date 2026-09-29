A Secretaria de Saúde de Franca, mobiliza pais e responsáveis para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), com o objetivo de ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra infecções causadas pelo vírus e doenças associadas, incluindo diferentes tipos de câncer.

A vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única, e está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A proteção é maior quando o imunizante é aplicado antes de um possível contato com o vírus.

Prevenção

A vacinação contribui para prevenir infecções pelo HPV e reduzir o risco de doenças e cânceres associados ao vírus, entre eles os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.