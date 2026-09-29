A Secretaria de Saúde de Franca, mobiliza pais e responsáveis para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), com o objetivo de ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra infecções causadas pelo vírus e doenças associadas, incluindo diferentes tipos de câncer.
A vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única, e está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A proteção é maior quando o imunizante é aplicado antes de um possível contato com o vírus.
Prevenção
A vacinação contribui para prevenir infecções pelo HPV e reduzir o risco de doenças e cânceres associados ao vírus, entre eles os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.
Em Franca, a vacinação pode ser realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), o atendimento ocorre das 8 às 16h30.
Pais e responsáveis devem verificar a caderneta de vacinação. Caso não haja registro da dose, é necessário procurar uma unidade de saúde levando a caderneta e um documento de identificação.
Adolescentes de 15 a 19 anos
Além da vacinação prevista no calendário de rotina, o Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro de 2026 o resgate de adolescentes não vacinados de 15 a 19 anos.
A medida permite que adolescentes dessa faixa etária que ainda não tenham recebido a vacina sejam contemplados durante o período estabelecido.
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