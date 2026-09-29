29 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SAÚDE

Franca convoca pais para vacinação de crianças contra o HPV

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
UBS Jardim Paraty, na zona sul de Franca
UBS Jardim Paraty, na zona sul de Franca

A Secretaria de Saúde de Franca, mobiliza pais e responsáveis para a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), com o objetivo de ampliar a proteção de crianças e adolescentes contra infecções causadas pelo vírus e doenças associadas, incluindo diferentes tipos de câncer.

A vacina é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos, em dose única, e está disponível gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). A proteção é maior quando o imunizante é aplicado antes de um possível contato com o vírus.

Prevenção

A vacinação contribui para prevenir infecções pelo HPV e reduzir o risco de doenças e cânceres associados ao vírus, entre eles os de colo do útero, ânus, pênis, boca e garganta.

Em Franca, a vacinação pode ser realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), o atendimento ocorre das 8 às 16h30.

Pais e responsáveis devem verificar a caderneta de vacinação. Caso não haja registro da dose, é necessário procurar uma unidade de saúde levando a caderneta e um documento de identificação.

Adolescentes de 15 a 19 anos

Além da vacinação prevista no calendário de rotina, o Ministério da Saúde prorrogou até 31 de dezembro de 2026 o resgate de adolescentes não vacinados de 15 a 19 anos.

A medida permite que adolescentes dessa faixa etária que ainda não tenham recebido a vacina sejam contemplados durante o período estabelecido.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários