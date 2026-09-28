Franca registrou neste domingo, 27, a maior temperatura de 2026, com os termômetros atingindo 35,3°C às 14h, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A marca foi alcançada durante a onda de calor que atinge a região e pode ser superada já nesta terça-feira, 29, quando a previsão indica máxima de 37°C.

No domingo, a temperatura permaneceu acima dos 32°C entre 11h e 17h. A umidade relativa do ar caiu para 25% durante a tarde, enquanto a rajada de vento mais forte chegou a aproximadamente 37 km/h. Não houve registro de chuva.

O calor continuou nesta segunda-feira, 28. Até as 14h, a estação automática do Inmet havia registrado 35°C, colocando o dia como o segundo mais quente do ano até aquele horário. A máxima, no entanto, ainda poderia subir ao longo da tarde.