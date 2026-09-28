Franca registrou neste domingo, 27, a maior temperatura de 2026, com os termômetros atingindo 35,3°C às 14h, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A marca foi alcançada durante a onda de calor que atinge a região e pode ser superada já nesta terça-feira, 29, quando a previsão indica máxima de 37°C.
No domingo, a temperatura permaneceu acima dos 32°C entre 11h e 17h. A umidade relativa do ar caiu para 25% durante a tarde, enquanto a rajada de vento mais forte chegou a aproximadamente 37 km/h. Não houve registro de chuva.
O calor continuou nesta segunda-feira, 28. Até as 14h, a estação automática do Inmet havia registrado 35°C, colocando o dia como o segundo mais quente do ano até aquele horário. A máxima, no entanto, ainda poderia subir ao longo da tarde.
Além dos 35,3°C de domingo, as maiores temperaturas registradas pela estação em 2026 foram de 34,8°C em 30 de agosto, 34,3°C em 29 de agosto e 34,1°C no sábado, 26.
Terça-feira pode ter calor ainda mais intenso
A previsão do Climatempo indica que a temperatura pode chegar a 37°C nesta terça-feira, 29, em Franca.
O Inmet colocou a região sob alerta vermelho para onda de calor, com previsão de temperaturas significativamente acima da média durante vários dias.
A sequência de calor deve continuar até quarta-feira, 30. A partir de quinta-feira, 1º de outubro, a previsão indica mudança nas condições do tempo, com possibilidade de chuva e queda nas temperaturas.
Temperatura pode se aproximar do recorde histórico
Apesar de ter registrado a maior temperatura de 2026, Franca ainda ficou abaixo do recorde histórico de 37,9°C, registrado em 3 de outubro de 2020 pela estação automática do Inmet.
A marca de domingo ficou 2,6°C abaixo desse recorde. Caso os termômetros cheguem aos 37°C previstos para terça-feira, a temperatura ficará apenas 0,9°C abaixo da maior já registrada na cidade.
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