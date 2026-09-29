Franca realiza nesta quarta-feira, 30, a terceira edição do encontro “AtivaMente na Melhor Idade”, com atividades gratuitas para pessoas com mais de 50 anos. A programação, em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, será realizada no Complexo Poliesportivo e no Clube Recreativo da Associação dos Servidores.
Não é necessário fazer inscrição prévia. O evento terá atividades físicas, esportivas, culturais e de integração, com o objetivo de estimular hábitos saudáveis, ampliar os espaços de convivência e promover um envelhecimento mais ativo e participativo.
Programação pela manhã
As atividades começam às 8 horas, no Complexo Poliesportivo, no Residencial Paraíso, na rua dos Pracinhas.
A programação inclui Dança Recreativa, com os professores David e Fabiana, além de atividades de atletismo conduzidas por profissionais de Educação Física.
Também haverá café com música ao vivo, dentro do projeto “Música em Todos os Cantos”, com apresentação do cantor Netão.
A Secretaria de Saúde participará com serviços de aferição de pressão arterial e glicose dos participantes.
Hidroginástica e ginástica à tarde
No período da tarde, as atividades serão realizadas no Clube do Servidor, na avenida São Vicente.
A partir das 13h30, haverá um aulão especial de hidroginástica com o tema “Flashback”. Na sequência, das 14 às 15 horas, será realizada uma aula de ginástica.
Para participar da hidroginástica, é necessário comparecer com roupa de banho adequada.
Terceira edição
O “AtivaMente na Melhor Idade” já teve duas edições anteriores. A primeira reuniu aulas de hidroginástica e atividades esportivas e culturais no Centro Esportivo Santa Terezinha e na Praça da Juventude.
A segunda edição foi realizada no Parque dos Trabalhadores, com caminhada, danças juninas e atividades de integração.
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