Franca realiza nesta quarta-feira, 30, a terceira edição do encontro “AtivaMente na Melhor Idade”, com atividades gratuitas para pessoas com mais de 50 anos. A programação, em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, será realizada no Complexo Poliesportivo e no Clube Recreativo da Associação dos Servidores.

Não é necessário fazer inscrição prévia. O evento terá atividades físicas, esportivas, culturais e de integração, com o objetivo de estimular hábitos saudáveis, ampliar os espaços de convivência e promover um envelhecimento mais ativo e participativo.

Programação pela manhã

As atividades começam às 8 horas, no Complexo Poliesportivo, no Residencial Paraíso, na rua dos Pracinhas.