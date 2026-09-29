Termina nesta quarta-feira, 30, o prazo para contribuintes de Franca solicitarem a redução de 10% no valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). O benefício é destinado ao proprietário que reside no imóvel e está em dia com as obrigações junto ao município.

A solicitação pode ser feita pela internet, por meio da Carta de Serviços da Prefeitura, na opção “Tributário e Fiscal” e, depois, em “Redução de 10% no IPTU”. O contribuinte deve preencher e assinar o formulário específico e anexar a documentação exigida.

Também é possível fazer o pedido presencialmente na Central de Atendimento do Paço Municipal, das 8h30 às 16 horas, na rua Frederico Moura, 1.517, Cidade Nova.

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