Franca deve enfrentar temperaturas de até 36°C nesta terça, 29, e quarta-feira, 30, antes de uma mudança no tempo que promete trazer chuva e queda acentuada nos termômetros. Segundo a Climatempo, a máxima prevista para sexta-feira, 2 de outubro, é de 23°C, uma diferença de 13°C em relação ao calor registrado no início da semana.

A mudança mais significativa está prevista para quinta-feira, 1º de outubro, quando a temperatura máxima deve cair para 28°C. A previsão indica 90% de chance de chuva, com acumulado de 9,5 milímetros e possibilidade de temporal à noite.

A semana começou depois de Franca registrar, no domingo, 27, a maior temperatura de 2026 até então: 35,3°C. Na segunda-feira, 28, os termômetros chegaram aos 35°C.

Terça e quarta terão calor de até 36°C