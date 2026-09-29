Franca deve enfrentar temperaturas de até 36°C nesta terça, 29, e quarta-feira, 30, antes de uma mudança no tempo que promete trazer chuva e queda acentuada nos termômetros. Segundo a Climatempo, a máxima prevista para sexta-feira, 2 de outubro, é de 23°C, uma diferença de 13°C em relação ao calor registrado no início da semana.
A mudança mais significativa está prevista para quinta-feira, 1º de outubro, quando a temperatura máxima deve cair para 28°C. A previsão indica 90% de chance de chuva, com acumulado de 9,5 milímetros e possibilidade de temporal à noite.
A semana começou depois de Franca registrar, no domingo, 27, a maior temperatura de 2026 até então: 35,3°C. Na segunda-feira, 28, os termômetros chegaram aos 35°C.
Terça e quarta terão calor de até 36°C
Nesta terça-feira, 29, a temperatura deve variar entre 24°C e 36°C. O dia começa com sol e aumento de nuvens, enquanto há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite.
Segundo a Climatempo, o acumulado previsto é de 1,1 milímetro, e a umidade relativa do ar deve variar entre 26% e 69%.
Na quarta-feira, 30, o calor continua. A mínima prevista é de 22°C, e a máxima pode novamente atingir 36°C.
O dia terá sol e possibilidade de nevoeiro pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O volume previsto é de 0,5 milímetro.
Quinta-feira terá chuva mais intensa
A mudança no tempo deve ganhar força na quinta-feira, 1º de outubro, quando a temperatura máxima prevista cai para 28°C, oito graus abaixo da máxima esperada para quarta-feira. A mínima será de 21°C.
A previsão indica sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. O acumulado estimado é de 9,5 milímetros, com 90% de probabilidade de precipitação e possibilidade de temporal no período noturno.
Sexta-feira terá máxima de apenas 23°C
Na sexta-feira, 2, a queda de temperatura deve ser ainda mais acentuada. Os termômetros devem variar entre 20°C e 23°C, segundo a Climatempo.
A previsão indica sol entre algumas nuvens e chuva passageira ao longo do dia. À noite, o céu deve permanecer com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.
O volume estimado de precipitação é de 5,6 milímetros.
Se a previsão se confirmar, Franca terá uma redução de 13°C na temperatura máxima entre quarta e sexta-feira.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.