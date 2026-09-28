O corpo de Matheus Bastos Guedes, de 31 anos, que morreu em um acidente de motocicleta na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), está sendo velado nesta segunda-feira, 28, em Franca.
O velório acontece na sala 2 do São Vicente e segue até as 15h. O sepultamento será realizado na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras.
Matheus morreu neste domingo, 27, após perder o controle da motocicleta e atingir o suporte de uma placa de sinalização na região da rotatória do Buritizinho, entre Franca e São José da Bela Vista.
Relembre o acidente
O motociclista seguia em uma Honda CBX 250 Twister, no sentido Franca, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.
A moto saiu da pista e atingiu o suporte de uma placa de sinalização instalado no canteiro central da rodovia.
Equipes de socorro foram acionadas, mas Matheus já estava sem vida quando chegaram ao local.
A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
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