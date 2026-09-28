28 de setembro de 2026
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LUTO

Motociclista morto na Fábio Talarico é velado em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Motociclista bateu em placa de sinalização durante acidente
Motociclista bateu em placa de sinalização durante acidente

O corpo de Matheus Bastos Guedes, de 31 anos, que morreu em um acidente de motocicleta na rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), está sendo velado nesta segunda-feira, 28, em Franca.

O velório acontece na sala 2 do São Vicente e segue até as 15h. O sepultamento será realizado na sequência, no Cemitério Jardim das Oliveiras.

Matheus morreu neste domingo, 27, após perder o controle da motocicleta e atingir o suporte de uma placa de sinalização na região da rotatória do Buritizinho, entre Franca e São José da Bela Vista.

Relembre o acidente

O motociclista seguia em uma Honda CBX 250 Twister, no sentido Franca, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção.

A moto saiu da pista e atingiu o suporte de uma placa de sinalização instalado no canteiro central da rodovia.

Equipes de socorro foram acionadas, mas Matheus já estava sem vida quando chegaram ao local.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

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