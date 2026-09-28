Um homem de 45 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina após descumprir uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da própria mãe, de 81 anos. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 27, por volta das 8h15.

A equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, ouviu o relato da idosa, que informou possuir uma medida protetiva contra o filho.

Os agentes confirmaram a existência da ordem judicial e localizaram o homem dormindo dentro da residência da mãe, em descumprimento à determinação.