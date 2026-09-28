28 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem é preso dormindo após invadir casa da mãe de 81 anos

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Civil Municipal
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem de 45 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina após descumprir uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da própria mãe, de 81 anos. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 27, por volta das 8h15.

A equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, ouviu o relato da idosa, que informou possuir uma medida protetiva contra o filho.

Os agentes confirmaram a existência da ordem judicial e localizaram o homem dormindo dentro da residência da mãe, em descumprimento à determinação.

Durante a abordagem, o suspeito teria ficado exaltado, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

Mãe e filho foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão do homem.

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