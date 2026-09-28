Um homem de 45 anos foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Rifaina após descumprir uma medida protetiva que o proibia de se aproximar da própria mãe, de 81 anos. O caso aconteceu na manhã deste domingo, 27, por volta das 8h15.
A equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, ouviu o relato da idosa, que informou possuir uma medida protetiva contra o filho.
Os agentes confirmaram a existência da ordem judicial e localizaram o homem dormindo dentro da residência da mãe, em descumprimento à determinação.
Durante a abordagem, o suspeito teria ficado exaltado, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.
Mãe e filho foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão determinou a prisão do homem.
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