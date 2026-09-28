A Rede de Negócios ACIF realiza, no dia 7 de outubro, a partir das 18h30, uma noite de networking voltada a empresários que desejam ampliar sua rede de contatos, fortalecer relacionamentos e identificar novas oportunidades de negócios. O encontro será realizado no Centro de Educação Empresarial da ACIF, na Rua Major Claudiano, 1907. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/4xXtFxs.

Com uma proposta de sair da rotina e proporcionar um ambiente favorável à troca de experiências, o evento reunirá empresários de diferentes segmentos para uma noite de conexões, conversa e interação. A programação inclui coquetel e um bate-papo com o empresário Fernando Lopes Jr, que está a frente de empreendimentos ligados à motelaria, postos de combustíveis, cafeteria e loteamentos imobiliários.

No encontro, temas como desafios da operação, gestão de pessoas, tomada de decisão, execução e outros aspectos presentes no dia a dia de quem empreende serão abordados.

“A proposta é que os participantes também tenham espaço para apresentar suas empresas, conhecer outros empresários e identificar possibilidades de relacionamento e parceria”, conta a coordenadora da Rede de Negócios ACIF, Karla Roncari. “Mais do que trocar cartões ou apresentar uma empresa, networking é construir relacionamentos. A ideia dessa noite é justamente criar um ambiente imersivo para esta finalidade”, destaca.

Serviço

Noite de Networking - Rede de Negócios ACIF

Data: 7 de outubro, quarta-feira.

Horário: às 18h30.

Local: ACIF – entrada pela Rua Major Claudiano, 1907.

Investimento: R$ 50.

Inscrições: https://bit.ly/4xXtFxs.