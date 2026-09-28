Estão abertas até 17 de outubro as inscrições para a 15ª edição do Intercâmbio Cultural do CPS (Centro Paula Souza), que oferece mais de 500 bolsas para estudantes de Etecs e Fatecs estudarem inglês ou espanhol no exterior. Os embarques estão previstos para 2027, com destinos no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Espanha.
Imersão de quatro semanas
Os estudantes selecionados participarão de uma imersão internacional de quatro semanas, com 20 horas semanais de aulas de idioma, além de visitas técnicas e atividades culturais.
A bolsa inclui passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, hospedagem em residência familiar com café da manhã e jantar, seguro-saúde internacional, transporte local, material didático e certificado de conclusão.
O benefício também oferece auxílio financeiro para despesas pessoais, chip de celular e kit de viagem.
Para os estudantes que forem destinados aos Estados Unidos e ao Canadá, estão incluídas as taxas consulares, os custos de registro no sistema de estudantes norte-americano (SEVIS) e o suporte administrativo para a emissão do visto.
Quem pode participar
As oportunidades são destinadas a estudantes regularmente matriculados nas Etecs e Fatecs. No momento da inscrição, é necessário informar a unidade de ensino, a modalidade e o curso.
A seleção considera o cumprimento dos requisitos estabelecidos no edital e o desempenho acadêmico dos candidatos.
Estudantes que já participaram de edições anteriores do Intercâmbio Cultural ou de outros programas presenciais de mobilidade internacional do Centro Paula Souza com bolsa não podem participar desta edição.
As inscrições e os critérios completos estão disponíveis no site da Assessoria de Relações Internacionais do CPS (clique aqui).
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