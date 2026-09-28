Estão abertas até 17 de outubro as inscrições para a 15ª edição do Intercâmbio Cultural do CPS (Centro Paula Souza), que oferece mais de 500 bolsas para estudantes de Etecs e Fatecs estudarem inglês ou espanhol no exterior. Os embarques estão previstos para 2027, com destinos no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Espanha.

Imersão de quatro semanas

Os estudantes selecionados participarão de uma imersão internacional de quatro semanas, com 20 horas semanais de aulas de idioma, além de visitas técnicas e atividades culturais.

A bolsa inclui passagens aéreas de ida e volta em classe econômica, hospedagem em residência familiar com café da manhã e jantar, seguro-saúde internacional, transporte local, material didático e certificado de conclusão.