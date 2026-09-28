Corrêa Jr. - Rinoceronte, vamos lá. Você já explicou aqui o conceito desses projetos que você apresentou. Então, vamos falar de quais são as suas bandeiras efetivas, caso você seja eleito. O que você vai fazer em Brasília?

João Rinoceronte - Eu vou trabalhar com leis para fortalecer a educação. Eu acho que o principal é a educação. E, dentro da educação, eu tenho a convicção de que precisa ser ensinado empreendedorismo na educação pública, nas escolas. Tem que ser também ensinado sobre política. Eu não sou dessa época, mas tinha civilização e política. Então, as pessoas hoje querem votar em branco, ou pegam um papelzinho ali, ou votam numa Flávia Lancha, por exemplo, o número dela, não sei o número dela, mas vão falar que acaba 015. O estadual é 015. O federal é 015. Geralmente a pessoa vota achando que é o estadual. Tem um monte de rolo nisso aí, que as pessoas não sabem nem o que é política, o que é que um deputado faz, o que o estadual faz etc. Então, a educação, tanto do empreendedorismo quanto também da questão da política. E um terceiro grande passo é transformar as escolas públicas em escolas olímpicas. Porque o esporte transforma a vida das pessoas, tanto na disciplina quanto na questão de competição e saber que a pessoa pode ser quem ela quiser ser. Na China, eu estive com um chinês esses dias, gravei lá, não sei se vocês viram, ele explicando que a criança entrou na escola, o professor identifica qual a modalidade olímpica que ele vai treinar. Então, de manhã ele estuda e treina à tarde, ou ao contrário, no contraturno. Então, a minha bandeira é a educação. Porque só a educação pode mudar a vida das pessoas.

Corrêa Jr. - A gente está enfrentando um problema com o tarifaço agora. O calçado foi sobretaxado em 37,5%. Era 25%, mais 12,5%. Café e carne ficaram de fora, para sorte aqui da região, mas o calçado foi penalizado. Na sua opinião, de quem é a responsabilidade disso e o que você faria se for eleito deputado federal?

João Rinoceronte - Nessa bandeira também, o calçado. Onde eu viajo, eu fui para Balneário Camboriú, o pessoal falou sobre Franca. Estive em São Paulo para gravar agora propaganda eleitoral, o pessoal falou sobre Franca, e todo mundo associa Franca à capital do calçado. Mas deixou há muito tempo de ser a capital do calçado. Muitas empresas foram embora, muitas pessoas perderam o emprego e hoje está vindo moletom, está vindo cosméticos, está vindo várias outras coisas. A própria feira foi embora, a Francal, que movimenta não só o calçado, mas o turismo da cidade, movimentaria. Então, antes de pensar no tarifaço, é como que eu faço Franca voltar a ser o que ela já foi no calçado? Se essa potência magnífica no calçado, ter a feira novamente ou criar uma Francal 2.0, se o pessoal da iniciativa privada não quiser voltar para Franca. Fortalecer a nossa base. Conversei com muito pessoal no sapato. São poucas empresas que exportam para os Estados Unidos. A maioria está para a Europa, para a África, para outros centros. Então, atrapalhou para quem está exportando para os Estados Unidos. E a grande culpa é do presidente nosso. Nosso presidente, ele criou uma guerra com os Estados Unidos. Uma guerra na palavra. Só que os Estados Unidos nos responderam com uma guerra comercial. E não só a nós, a vários outros países.

Corrêa Jr. - Mas, na verdade, os Estados Unidos taxaram primeiro e aí o Lula reagiu com palavras. E os Estados Unidos taxaram o mundo inteiro. Taxaram o Canadá, que é vizinho, histórico, aliado de todos os tempos. Taxaram o Reino Unido, aliado histórico. Taxaram a França, governada por um político de esquerda, Emmanuel Macron. Mas taxou a Itália, governada por uma política de direita.

João Rinoceronte - Ele é protecionista, né, o Trump?