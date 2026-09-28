28 de setembro de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FURTO NO SERVIÇO

Jovem é suspeita de furto logo no 1º dia de trabalho em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Câmeras de segurança filmaram ação da operadora de caixa
Câmeras de segurança filmaram ação da operadora de caixa

Uma jovem de 19 anos é suspeita de ter cometido furtos logo no primeiro dia de trabalho em um minimercado localizado no Parque São Jorge, em Franca. Contratada na sexta-feira, 25, para atuar como operadora de caixa, ela foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 28, após o proprietário identificar uma diferença de aproximadamente R$ 470 no caixa.

Segundo as informações apresentadas, o comerciante desconfiou da falta de dinheiro e decidiu verificar as imagens do circuito interno de segurança. Nas gravações, ele teria identificado a funcionária retirando valores do estabelecimento.

Câmeras também teriam registrado retirada de produtos

Ao analisar as imagens, o proprietário também teria constatado que a jovem retirava mercadorias sem realizar o pagamento. Entre os produtos identificados estão aparelho de barbear, creme, xampu e chinelo.

A análise de gravações de dias anteriores levantou a suspeita de que os furtos tenham começado na sexta-feira, 25, justamente quando a funcionária iniciou suas atividades no minimercado.

A jovem havia passado por uma entrevista na quinta-feira, 24, e foi contratada no dia seguinte, por meio de uma empresa de recursos humanos.

Após a identificação das suspeitas, ela foi conduzida à CPJ de Franca, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.

O caso será investigado. Não foi informado se a jovem permaneceu detida após o registro da ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários