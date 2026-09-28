Uma jovem de 19 anos é suspeita de ter cometido furtos logo no primeiro dia de trabalho em um minimercado localizado no Parque São Jorge, em Franca. Contratada na sexta-feira, 25, para atuar como operadora de caixa, ela foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 28, após o proprietário identificar uma diferença de aproximadamente R$ 470 no caixa.
Segundo as informações apresentadas, o comerciante desconfiou da falta de dinheiro e decidiu verificar as imagens do circuito interno de segurança. Nas gravações, ele teria identificado a funcionária retirando valores do estabelecimento.
Câmeras também teriam registrado retirada de produtos
Ao analisar as imagens, o proprietário também teria constatado que a jovem retirava mercadorias sem realizar o pagamento. Entre os produtos identificados estão aparelho de barbear, creme, xampu e chinelo.
A análise de gravações de dias anteriores levantou a suspeita de que os furtos tenham começado na sexta-feira, 25, justamente quando a funcionária iniciou suas atividades no minimercado.
A jovem havia passado por uma entrevista na quinta-feira, 24, e foi contratada no dia seguinte, por meio de uma empresa de recursos humanos.
Após a identificação das suspeitas, ela foi conduzida à CPJ de Franca, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.
O caso será investigado. Não foi informado se a jovem permaneceu detida após o registro da ocorrência.
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