Uma jovem de 19 anos é suspeita de ter cometido furtos logo no primeiro dia de trabalho em um minimercado localizado no Parque São Jorge, em Franca. Contratada na sexta-feira, 25, para atuar como operadora de caixa, ela foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) nesta segunda-feira, 28, após o proprietário identificar uma diferença de aproximadamente R$ 470 no caixa.

Segundo as informações apresentadas, o comerciante desconfiou da falta de dinheiro e decidiu verificar as imagens do circuito interno de segurança. Nas gravações, ele teria identificado a funcionária retirando valores do estabelecimento.

Câmeras também teriam registrado retirada de produtos

Ao analisar as imagens, o proprietário também teria constatado que a jovem retirava mercadorias sem realizar o pagamento. Entre os produtos identificados estão aparelho de barbear, creme, xampu e chinelo.