Duas mulheres foram presas em flagrante neste sábado, 26, após tentarem entrar na Penitenciária de Franca com porções de maconha escondidas nas partes íntimas. Ao todo, foram apreendidos 106 gramas da droga.

Segundo informações de uma policial penal, o scanner corporal utilizado durante a revista identificou imagens suspeitas. Uma agente foi acionada para realizar a averiguação e constatou que as duas mulheres transportavam porções de maconha escondidas na região anal.

Foram encontrados dois pacotes do entorpecente. Um deles pesava 56 gramas, enquanto o outro continha 50 gramas.