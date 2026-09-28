A Polícia Militar Ambiental apreendeu 200,670 quilos de pescado durante uma fiscalização contra a pesca predatória realizada neste sábado, 26, no Rio Grande, em Rifaina.
Segundo a PM Ambiental, os policiais encontraram pescadores utilizando centenas de metros de redes de espera em uma área onde a pesca é proibida. Durante a ação, foram apreendidos exemplares de tilápia e tucunaré.
Duas multas foram aplicadas, totalizando R$ 20.053,60. Além dos peixes, os policiais apreenderam uma embarcação, um motor, oito redes de pesca e uma carretinha.
O pescado apreendido foi posteriormente destinado a uma instituição de caridade. A ocorrência contou com o apoio do policiamento territorial e da Guarda Municipal de Rifaina.
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