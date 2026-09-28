Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desse domingo, 27, em uma alça de acesso próxima ao Distrito Industrial, em Franca.

Segundo o motorista, identificado como Ezequiel Naves, ele havia deixado a rodovia Prefeito Fábio Talarico após sentir cheiro de fumaça vindo do veículo. O pedreiro parou o carro na alça de acesso e, assim que desceu, percebeu que as chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta do automóvel.

Ezequiel estava sozinho no veículo no momento do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas, mas o carro já tinha sido destruído.