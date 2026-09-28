28 de setembro de 2026
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PREJUÍZO E SUSTO

Pedreiro sente cheiro de fumaça e escapa de carro em chamas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Carro foi consumido pelas chamas durante incêndio
Carro foi consumido pelas chamas durante incêndio

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã desse domingo, 27, em uma alça de acesso próxima ao Distrito Industrial, em Franca.

Segundo o motorista, identificado como Ezequiel Naves, ele havia deixado a rodovia Prefeito Fábio Talarico após sentir cheiro de fumaça vindo do veículo. O pedreiro parou o carro na alça de acesso e, assim que desceu, percebeu que as chamas se espalharam rapidamente e tomaram conta do automóvel.

Ezequiel estava sozinho no veículo no momento do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu as chamas, mas o carro já tinha sido destruído.

Apesar do incêndio, ninguém ficou ferido. As causas não foram divulgadas.

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