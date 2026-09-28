Um homem foi preso em flagrante por descaminho na noite deste domingo, 27, durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em São Joaquim da Barra.
Segundo a Polícia Rodoviária, os policiais abordaram um Honda HR-V ocupado apenas pelo motorista. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na vistoria do veículo, foram localizadas 14 caixas com 125 garrafas de vinhos de diversas marcas, de procedência estrangeira e oriundas do Paraguai.
Ainda conforme a polícia, o motorista não apresentou a documentação fiscal necessária para comprovar a regular importação das bebidas.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, junto com a mercadoria e o veículo, para a Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto. Após o registro da ocorrência, as garrafas de vinho e o Honda HR-V permaneceram apreendidos.
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