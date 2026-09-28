Um homem foi preso em flagrante por descaminho na noite deste domingo, 27, durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em São Joaquim da Barra.

Segundo a Polícia Rodoviária, os policiais abordaram um Honda HR-V ocupado apenas pelo motorista. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na vistoria do veículo, foram localizadas 14 caixas com 125 garrafas de vinhos de diversas marcas, de procedência estrangeira e oriundas do Paraguai.

Ainda conforme a polícia, o motorista não apresentou a documentação fiscal necessária para comprovar a regular importação das bebidas.