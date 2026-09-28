28 de setembro de 2026
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CONTRABANDO

Motorista é preso com 125 garrafas de vinho do Paraguai

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Grande quantidade de bebidas foram apreendidas com suspeito
Grande quantidade de bebidas foram apreendidas com suspeito

Um homem foi preso em flagrante por descaminho na noite deste domingo, 27, durante uma abordagem do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Prefeito Fábio Talarico (SP-345), em São Joaquim da Barra.

Segundo a Polícia Rodoviária, os policiais abordaram um Honda HR-V ocupado apenas pelo motorista. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, na vistoria do veículo, foram localizadas 14 caixas com 125 garrafas de vinhos de diversas marcas, de procedência estrangeira e oriundas do Paraguai.

Ainda conforme a polícia, o motorista não apresentou a documentação fiscal necessária para comprovar a regular importação das bebidas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, junto com a mercadoria e o veículo, para a Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto. Após o registro da ocorrência, as garrafas de vinho e o Honda HR-V permaneceram apreendidos.

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