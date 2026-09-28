Veja o obituário desta segunda, 28, em Franca:

Nome: Matheus Bastos Guedes

Idade: 31 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Gercila Gomes Santos

Idade: 70 anos

Local do velório: Santo Agostinho, sala 1

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h