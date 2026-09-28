Veja o obituário desta segunda, 28, em Franca:
Nome: Matheus Bastos Guedes
Idade: 31 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Gercila Gomes Santos
Idade: 70 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Elenice Rodrigues dos Santos
Idade: 76 anos
Local do velório: São Vicente, sala 4
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Orides Pereira de Souza
Idade: 80 anos
Local do velório: São Vicente, sala 8
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Argante Betarello Filho
Idade: 94 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h30
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