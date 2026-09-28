A Guarda Civil Municipal prendeu, na tarde deste domingo, 27, um homem de 46 anos que era procurado pela Justiça pelo crime de receptação, em Franca. Ele estava foragido havia cerca de 10 meses e tinha um mandado de prisão com pena de 2 anos e 6 meses.

A equipe, composta pelos GCMs Lima e Miura, recebeu, às 15h46, uma informação da Central de Monitoramento de que o homem estaria na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.

Os agentes foram até a unidade, mas o suspeito já havia deixado o local. Após obter informações, a equipe realizou buscas pelas imediações.