A Guarda Civil Municipal prendeu, na tarde deste domingo, 27, um homem de 46 anos que era procurado pela Justiça pelo crime de receptação, em Franca. Ele estava foragido havia cerca de 10 meses e tinha um mandado de prisão com pena de 2 anos e 6 meses.
A equipe, composta pelos GCMs Lima e Miura, recebeu, às 15h46, uma informação da Central de Monitoramento de que o homem estaria na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Anita.
Os agentes foram até a unidade, mas o suspeito já havia deixado o local. Após obter informações, a equipe realizou buscas pelas imediações.
O homem foi localizado e abordado às 17h25, em um semáforo próximo ao Posto Franca-Araxá, no sentido Vila São Sebastião.
Mandado de prisão
Contra o homem havia um mandado de prisão expedido em 25 de novembro de 2025, com pena de 2 anos e 6 meses pelo crime de receptação.
Após a abordagem, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a autoridade policial ratificou a prisão.
O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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