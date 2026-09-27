O Clube Hípico Claraval se sagrou hexacampeão das Corridas Hípicas na edição de 2026 após superar o Clube Hípico Areia, de Cristais Paulista, em corrida realizada na tarde deste domingo, 27, em Claraval (MG).

O time claravalense venceu com vantagem de 72 pontos, fechando a disputa com 441 pontos. O Areia somou 369 e ficou com o vice-campeonato.

Os destaques do Claraval foram Ostinho, Dudu, Paulão e Branco. Pelo Clube Hípico Areia, Pedrinho foi o destaque.