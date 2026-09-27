O Clube Hípico Claraval se sagrou hexacampeão das Corridas Hípicas na edição de 2026 após superar o Clube Hípico Areia, de Cristais Paulista, em corrida realizada na tarde deste domingo, 27, em Claraval (MG).
O time claravalense venceu com vantagem de 72 pontos, fechando a disputa com 441 pontos. O Areia somou 369 e ficou com o vice-campeonato.
Os destaques do Claraval foram Ostinho, Dudu, Paulão e Branco. Pelo Clube Hípico Areia, Pedrinho foi o destaque.
A equipe de Claraval já havia superado o Areia na primeira corrida da final, quando venceu com vantagem de 12 pontos e garantiu a oportunidade de definir o título em casa neste domingo.
Na ocasião, o Areia também perdeu a invencibilidade que mantinha na competição.
Hexa e bicampeonato
Com o título de 2026, o Clube Hípico Claraval chegou à sexta conquista de sua história nas Corridas Hípicas.
A equipe também se sagrou campeã pela segunda vez consecutiva. Um bicampeonato não era registrado na competição desde as edições de 2002 e 2003.
Claraval chegou à decisão deste ano como atual campeão e disputando a final das Corridas Hípicas pela quarta temporada consecutiva.
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