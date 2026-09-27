27 de setembro de 2026
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MORTE NA RODOVIA

Matheus, de 31 anos, é vítima de acidente fatal na Fábio Talarico

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Paulo Cruz/Artplay
Acidente aconteceu na rotatória do Buritizinho, na rodovia Fábio Talarico
Acidente aconteceu na rotatória do Buritizinho, na rodovia Fábio Talarico

Foi identificado como Matheus Bastos Guedes, de 31 anos, o motociclista que morreu em um acidente na manhã deste domingo, 27, na rodovia Fábio Talarico, no trecho entre São José da Bela Vista e Franca.

O acidente aconteceu na rotatória do Buritizinho. Matheus conduzia uma Honda CBX 250 Twister no sentido Franca quando, por razões que ainda serão apuradas, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra o suporte de uma placa de sinalização localizada no canteiro central.

O óbito foi constatado no local pela equipe de resgate.

A Polícia Militar Rodoviária e equipes da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas para atender à ocorrência.

Após os trabalhos no local, o corpo de Matheus foi retirado por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).

As circunstâncias que levaram o motociclista a perder o controle da direção ainda deverão ser apuradas.

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