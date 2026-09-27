Foi identificado como Matheus Bastos Guedes, de 31 anos, o motociclista que morreu em um acidente na manhã deste domingo, 27, na rodovia Fábio Talarico, no trecho entre São José da Bela Vista e Franca.

O acidente aconteceu na rotatória do Buritizinho. Matheus conduzia uma Honda CBX 250 Twister no sentido Franca quando, por razões que ainda serão apuradas, perdeu o controle da motocicleta e bateu contra o suporte de uma placa de sinalização localizada no canteiro central.

O óbito foi constatado no local pela equipe de resgate.