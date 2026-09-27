27 de setembro de 2026
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FOGO

Incêndio de grandes proporções atinge barracão em Franca

Por Leonardo de Oliveira e Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Incêndio ocorreu no meio da tarde deste domingo, em Franca
Incêndio ocorreu no meio da tarde deste domingo, em Franca

Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na tarde deste domingo, 27, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão, em Franca.

O imóvel é utilizado pela Interarts Comunicação Visual, empresa responsável pela produção de placas e materiais de comunicação visual para estabelecimentos comerciais da cidade.

Vídeos registrados durante o incêndio mostram faíscas na região de uma placa de energia elétrica instalada na parte frontal do prédio. Nas imagens, a estrutura aparenta apresentar as faíscas e, na sequência, o fogo se espalha em direção à parte superior do barracão.

As imagens, porém, não permitem afirmar que uma falha elétrica tenha provocado o incêndio. A causa da ocorrência ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Segundo informações preliminares, o barracão estaria vazio no momento em que o fogo começou. Até o momento, também não há informações sobre pessoas feridas.

O incêndio foi registrado por volta das 15h30 e mobilizou equipes para o atendimento da ocorrência.

O Portal GCN tenta contato com a administração da Interarts Comunicação Visual para confirmar as circunstâncias do incêndio e saber a extensão dos danos. Até a publicação desta matéria, a empresa ainda não havia respondido.

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