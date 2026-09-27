Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na tarde deste domingo, 27, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão, em Franca.

O imóvel é utilizado pela Interarts Comunicação Visual, empresa responsável pela produção de placas e materiais de comunicação visual para estabelecimentos comerciais da cidade.

Vídeos registrados durante o incêndio mostram faíscas na região de uma placa de energia elétrica instalada na parte frontal do prédio. Nas imagens, a estrutura aparenta apresentar as faíscas e, na sequência, o fogo se espalha em direção à parte superior do barracão.