Um incêndio de grandes proporções atingiu um barracão na tarde deste domingo, 27, na avenida Geraldo Teodoro Martins, no Parque Doutor Carrão, em Franca.
O imóvel é utilizado pela Interarts Comunicação Visual, empresa responsável pela produção de placas e materiais de comunicação visual para estabelecimentos comerciais da cidade.
Vídeos registrados durante o incêndio mostram faíscas na região de uma placa de energia elétrica instalada na parte frontal do prédio. Nas imagens, a estrutura aparenta apresentar as faíscas e, na sequência, o fogo se espalha em direção à parte superior do barracão.
As imagens, porém, não permitem afirmar que uma falha elétrica tenha provocado o incêndio. A causa da ocorrência ainda não foi confirmada pelas autoridades.
Segundo informações preliminares, o barracão estaria vazio no momento em que o fogo começou. Até o momento, também não há informações sobre pessoas feridas.
O incêndio foi registrado por volta das 15h30 e mobilizou equipes para o atendimento da ocorrência.
O Portal GCN tenta contato com a administração da Interarts Comunicação Visual para confirmar as circunstâncias do incêndio e saber a extensão dos danos. Até a publicação desta matéria, a empresa ainda não havia respondido.
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