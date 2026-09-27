O Franca Basquete volta à quadra neste domingo para tentar ampliar a vantagem na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Paulistano, às 18h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo jogo da série melhor de cinco.

No primeiro confronto, disputado na última terça-feira, no Pedrocão, o Franca venceu por 80 a 59 e abriu 1 a 0 na série. As equipes também se enfrentaram na primeira fase do Estadual, quando o time francano venceu por 78 a 74, fora de casa.

Franca chega com nove vitórias

Líder da primeira fase, o Franca avançou às semifinais após eliminar o Osasco por 2 a 0 nas quartas de final. Até aqui, a equipe soma nove vitórias e apenas uma derrota no campeonato - o revés foi diante do São José, por 75 a 60.