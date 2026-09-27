O Franca Basquete volta à quadra neste domingo para tentar ampliar a vantagem na semifinal do Campeonato Paulista. A equipe enfrenta o Paulistano, às 18h, no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo segundo jogo da série melhor de cinco.
No primeiro confronto, disputado na última terça-feira, no Pedrocão, o Franca venceu por 80 a 59 e abriu 1 a 0 na série. As equipes também se enfrentaram na primeira fase do Estadual, quando o time francano venceu por 78 a 74, fora de casa.
Franca chega com nove vitórias
Líder da primeira fase, o Franca avançou às semifinais após eliminar o Osasco por 2 a 0 nas quartas de final. Até aqui, a equipe soma nove vitórias e apenas uma derrota no campeonato - o revés foi diante do São José, por 75 a 60.
Apesar da vantagem construída na série, o técnico Helinho Garcia espera um confronto equilibrado neste domingo e destacou a necessidade de manter a intensidade apresentada pela equipe.
“Eu tenho bastante convicção que será um jogo duríssimo. Temos que executar o que treinamos com muita intensidade, muita determinação, mantendo uma agressividade, seja ela defensiva ou ofensiva”, afirmou.
O treinador também ressaltou a importância da atuação coletiva para buscar uma nova vitória.
“Tudo com desprendimento, um jogando para o outro, que a equipe ganha uma força, uma energia muito grande quando atua dessa forma. Isso é fundamental para que a gente possa buscar as vitórias e nesse segundo jogo vai ser fundamental.”
Paulistano tenta reagir
O Paulistano terminou a primeira fase na quinta colocação, após um início irregular, com cinco derrotas e duas vitórias. A equipe, porém, reagiu nos playoffs e eliminou o Bauru nas quartas de final, vencendo a série por 2 a 1.
Agora, o time da capital precisa vencer em casa para evitar que o Franca abra 2 a 0 e fique a duas vitórias da classificação para a decisão.
Desfalque e retorno
O Franca não contará mais com o pivô Lucas Siewert neste Campeonato Paulista. O jogador sofreu uma fratura no pé e está fora do restante da competição.
Por outro lado, o ala-armador David Jackson, recuperado de uma lesão muscular na coxa, foi relacionado e pode voltar a atuar. Recém-chegado ao elenco, o armador Vitinho não poderá disputar o Estadual e só estará disponível para o Franca no NBB.
Na outra semifinal, o Mogi Basquete fechou a série contra o Corinthians por 3 a 0 e já garantiu vaga na decisão.
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