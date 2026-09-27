Um motociclista morreu após sofrer um acidente na manhã deste domingo, 27, na rodovia Fábio Talarico, no trecho entre São José da Bela Vista e Franca. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Posto Buritizinho.
Segundo as primeiras informações, o homem estava sozinho na motocicleta quando teria perdido o controle da direção e atingido uma placa às margens da rodovia. Com o impacto, a estrutura ficou danificada.
Equipes policiais estiveram no local para atender à ocorrência. A motocicleta foi retirada da pista, e o corpo da vítima foi removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).
Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada.
As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.
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