27 de setembro de 2026
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FATAL

Motociclista morre após bater contra placa em rodovia de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Google Maps
Acidente aconteceu próximo ao posto Buritizinho
Acidente aconteceu próximo ao posto Buritizinho

Um motociclista morreu após sofrer um acidente na manhã deste domingo, 27, na rodovia Fábio Talarico, no trecho entre São José da Bela Vista e Franca. A ocorrência foi registrada nas proximidades do Posto Buritizinho.

Segundo as primeiras informações, o homem estava sozinho na motocicleta quando teria perdido o controle da direção e atingido uma placa às margens da rodovia. Com o impacto, a estrutura ficou danificada.

Equipes policiais estiveram no local para atender à ocorrência. A motocicleta foi retirada da pista, e o corpo da vítima foi removido por uma funerária e encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal).

Até o momento, a identidade do motociclista não foi divulgada.

As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas pelas autoridades.

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