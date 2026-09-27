“Doutor, como eu posso ser considerado pessoa com deficiência se trabalho normalmente?”
Essa pergunta aparece mais do que você imagina.
E talvez o problema esteja justamente na palavra “normalmente”.
Porque tem gente que trabalha sentindo dor todos os dias.
Tem gente que colocou placa e parafuso na perna depois de um acidente e nunca mais andou como antes.
Tem quem tenha perdido força em uma das mãos, movimento no ombro, parte da visão ou da audição.
Outros convivem há anos com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes com complicações, dores crônicas ou limitações que aprenderam a suportar.
A pessoa trabalha.
Dirige.
Cuida da casa.
Cria os filhos.
Vai ao supermercado.
E, quando alguém pergunta se ela é pessoa com deficiência, a resposta vem quase automática:
“Eu? Não. Eu trabalho!”
Pois é.
Uma coisa não exclui necessariamente a outra.
Deficiência não é a mesma coisa que incapacidade.
Essa diferença pode valer anos na aposentadoria.
Quando se fala em benefício por incapacidade, como o antigo auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez (hoje chamados, respectivamente de benefício por incapacidade temporária e benefício por incapacidade permanente), uma das questões principais é saber se a doença ou lesão impede a pessoa de trabalhar.
Na aposentadoria da pessoa com deficiência (PCD), a análise é diferente.
A Lei Complementar nº 142/2013 considera pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com barreiras, pode dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Em outras palavras: você pode trabalhar e, ainda assim, possuir uma deficiência.
Na verdade, em muitos casos, a pessoa trabalhou durante vinte, trinta anos ou até mais, apesar da limitação.
Imagine esta situação: João sofreu um acidente de moto aos 32 anos. Quebrou a perna. Fez cirurgia. Colocou placa e parafusos. Depois de alguns meses, voltou ao trabalho. Nunca ficou “inválido”.
Só que a perna nunca mais foi a mesma.
Passou a sentir dor. Perdeu parte da mobilidade. Começou a ter dificuldade para agachar. Subir escadas ficou mais complicado. Nos dias mais puxados, chegava em casa mancando. João continuou trabalhando por mais vinte anos.
Alguém poderia olhar para ele e dizer: “Se trabalhou esse tempo todo, então não tinha deficiência.”
Será?
O fato de alguém ter aprendido a conviver com uma limitação não faz a limitação desaparecer.
Nem toda deficiência é visível
Outro erro é imaginar que pessoa com deficiência é apenas quem utiliza cadeira de rodas, é cego, surdo ou possui uma deficiência intelectual evidente.
Claro que essas situações podem caracterizar deficiência.
Mas a realidade não cabe em meia dúzia de imagens que aparecem quando alguém pesquisa “PCD” no Google.
Pense em quem perdeu parte do movimento da mão depois de uma fratura.
Em quem possui encurtamento de uma perna.
Em quem tem limitação permanente no joelho, quadril ou coluna.
Na pessoa que quase não enxerga de um dos olhos.
Em quem convive com perda auditiva.
Ou em alguém que ficou com sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC).
E as doenças crônicas?
Também precisam ser vistas com cuidado.
Ter diabetes, por exemplo, não transforma automaticamente alguém em PCD.
Mas o diabetes pode provocar neuropatia, perda de sensibilidade, comprometimento da visão, dificuldade de locomoção e outras repercussões importantes.
A doença é a mesma.
O impacto na vida das pessoas pode ser completamente diferente.
E depressão, ansiedade ou síndrome do pânico?
Aqui vale a mesma cautela.
Receber diagnóstico de depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outro transtorno mental não significa ganhar automaticamente uma aposentadoria diferenciada.
Se fosse assim, bastava sair do consultório com o CID e passar na agência do INSS para buscar o benefício.
Não funciona desse jeito.
Mas uma condição mental de longo prazo que produz limitações relevantes, exige adaptações e cria barreiras na vida social e profissional pode merecer análise sob a perspectiva da deficiência.
É preciso olhar para a pessoa.
Não apenas para o nome da doença.
“Mas eu nunca fiquei afastado pelo INSS”
E quem disse que precisava?
Talvez essa seja a parte mais importante desta conversa.
Existem pessoas que jamais receberam benefício por incapacidade.
Continuaram trabalhando. Só que passaram a fazer tudo de outro jeito.
Evitaram determinadas tarefas.
Mudaram a forma de segurar uma ferramenta.
Precisaram fazer pausas.
Pararam de subir escadas quando existia elevador.
Passaram a depender de medicação.
Aprenderam a organizar a rotina em torno das crises.
Ou simplesmente suportaram a dor porque precisavam trabalhar.
Isso não prova, por si só, que sejam pessoas com deficiência.
Mas o fato de terem trabalhado também não elimina essa possibilidade.
É por isso que gosto de resumir da seguinte forma: Incapacidade olha, principalmente, para a possibilidade de trabalhar. Deficiência também olha para as limitações e barreiras enfrentadas ao longo da vida.
E o que isso pode mudar na aposentadoria?
Pode mudar bastante.
A Lei Complementar nº 142/2013 criou regras próprias para a aposentadoria da pessoa com deficiência no Regime Geral da Previdência Social. (Planalto)
Na aposentadoria por tempo de contribuição, o tempo necessário varia conforme o grau da deficiência.
Para a mulher, são 20 anos no grau grave, 24 no moderado e 28 no leve.
Para o homem, 25 anos no grau grave, 29 no moderado e 33 no leve.
Não existe idade mínima nessa modalidade. Ou seja, pode aposentar até 10 anos antes.
Também existe aposentadoria por idade da pessoa com deficiência: 55 anos para a mulher e 60 para o homem, com pelo menos 15 anos de contribuição e comprovação da deficiência durante igual período, além dos demais requisitos.
E tem mais.
A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência possui regra própria de cálculo: a Lei Complementar nº 142 prevê 100% do salário de benefício, com fator previdenciário apenas se resultar em renda mais vantajosa.
Entendeu por que esse assunto não pode ser ignorado?
Dependendo da história, a deficiência pode interferir na data e no valor da aposentadoria.
Quem decide se a deficiência é leve, moderada ou grave?
Não é o segurado.
Não é o médico particular sozinho.
Também não existe uma tabela simples dizendo: “parafuso na perna = deficiência leve”, “problema no ombro = moderada” ou “tal doença = grave”.
O INSS realiza avaliação específica para analisar a existência da deficiência, seu período e seu grau. A avaliação é biopsicossocial e envolve análise médica e funcional/social dentro do procedimento previdenciário.
Por isso, a documentação é fundamental.
O exame antigo que você quase jogou fora pode ser importante
Imagine alguém que hoje tem 58 anos e afirma conviver com uma limitação desde os 35.
Um relatório médico feito ontem pode mostrar como essa pessoa está hoje.
Mas como demonstrar que o problema já existia vinte anos atrás?
É aí que entram exames antigos, prontuários, relatórios, receitas, cirurgias, fisioterapia, documentos de acidentes e outros registros.
Às vezes aquela pasta amarelada que a pessoa quase colocou no lixo conta uma história que nenhum exame novo consegue reconstruir sozinho.
Na aposentadoria PCD, saber desde quando a deficiência existe pode ser tão importante quanto saber que ela existe atualmente.
O simulador do Meu INSS vai descobrir tudo isso sozinho?
Não conte com poderes paranormais da calculadora.
O INSS possui um serviço próprio para aposentadoria da pessoa com deficiência e o reconhecimento depende de avaliação específica.
A tela do celular não sabe que você sofreu um acidente em 2003.
Não sabe que seu joelho nunca mais dobrou completamente.
Não conhece as adaptações que você fez para conseguir continuar trabalhando.
Muito menos sabe que aquele problema que você chama há vinte anos de “uma dorzinha que eu aprendi a aguentar” pode ser algo relevante para a análise previdenciária.
Então faça perguntas melhores
Em vez de perguntar apenas: “Tenho uma doença que aposenta?”
Pergunte: Tenho uma limitação de longo prazo? Desde quando? O que mudou na minha vida depois dela? Passei a fazer alguma coisa com mais dificuldade?
Precisei me adaptar para continuar trabalhando? Tenho documentos antigos capazes de demonstrar essa história?
Talvez, depois da análise, a conclusão seja que você não se enquadra como pessoa com deficiência para fins previdenciários.
Pode acontecer.
Mas talvez aconteça o contrário.
Talvez você descubra que passou anos olhando a aposentadoria apenas pelas regras comuns quando existia outra possibilidade que nunca havia sido estudada.
Porque muita gente acha que pessoa com deficiência é aquela que não consegue trabalhar.
E às vezes é exatamente o contrário:
é aquela pessoa que trabalhou a vida inteira, só que precisou fazer muito mais esforço do que os outros para conseguir chegar até aqui.
Antes de pedir sua aposentadoria, vale olhar para sua história por inteiro.
E, se houver dúvida, procure um advogado especialista em Direito Previdenciário de sua confiança para analisar os documentos, o tempo de deficiência e as diferentes possibilidades de aposentadoria.
Porque uma limitação que você aprendeu a suportar pode ter virado rotina.
Mas isso não significa que ela deixou de existir. Óbvio que ninguém quer ficar com alguma sequela, limitação, barreira etc.
No entanto, aquilo que te atrapalha pode ser o que vai antecipar sua aposentadoria e/ou trazer um cálculo mais vantajoso.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de obras jurídicas
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