Uma professora de inglês de Franca participou, na quarta-feira, 23, do tapete vermelho da 13ª temporada de American Horror Story, em Nova York, nos Estados Unidos. Bruna Toledo Justino, de 33 anos, foi convidada para o evento depois de construir, por meio do inglês, uma amizade com o ator Fedor Steer, que integra o elenco da nova temporada.

Bruna é professora particular de inglês há cerca de três anos e mora em Franca desde que nasceu. O interesse por filmes, séries, maquiagem, Halloween e pela cultura americana, porém, começou ainda na infância, quando teve contato com produções como Harry Potter e O Grinch, além de personagens da Marvel e da DC e filmes como Malévola.

Antes mesmo de trabalhar como professora, Bruna já tinha o desejo de conhecer os Estados Unidos. Aos 23 anos, conseguiu viajar pela primeira vez ao país, onde também chegou a morar posteriormente. As viagens e o contato com a cultura americana ampliaram um interesse que, mais tarde, também contribuiu para sua escolha profissional.