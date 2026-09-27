Uma professora de inglês de Franca participou, na quarta-feira, 23, do tapete vermelho da 13ª temporada de American Horror Story, em Nova York, nos Estados Unidos. Bruna Toledo Justino, de 33 anos, foi convidada para o evento depois de construir, por meio do inglês, uma amizade com o ator Fedor Steer, que integra o elenco da nova temporada.
Bruna é professora particular de inglês há cerca de três anos e mora em Franca desde que nasceu. O interesse por filmes, séries, maquiagem, Halloween e pela cultura americana, porém, começou ainda na infância, quando teve contato com produções como Harry Potter e O Grinch, além de personagens da Marvel e da DC e filmes como Malévola.
Antes mesmo de trabalhar como professora, Bruna já tinha o desejo de conhecer os Estados Unidos. Aos 23 anos, conseguiu viajar pela primeira vez ao país, onde também chegou a morar posteriormente. As viagens e o contato com a cultura americana ampliaram um interesse que, mais tarde, também contribuiu para sua escolha profissional.
Foi depois de aprender inglês e começar a dar aulas que Bruna passou a fazer amizades com figurantes, atores e outras pessoas ligadas ao cinema e à televisão. Ela conta que procurava essas pessoas pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram, e iniciava conversas em inglês.
Amizade com ator levou ao convite
Entre as amizades construídas pela internet está Fedor Steer, com quem Bruna mantém contato desde meados de 2023. Neste ano, ele contou a ela que participaria da nova temporada de American Horror Story, mas não podia revelar muitos detalhes sobre o papel.
Fedor foi quem fez o primeiro convite para que Bruna participasse do tapete vermelho. Depois, também enviou a ela o convite da FX, emissora responsável pela produção.
A oportunidade surgiu de maneira inesperada. Bruna recebeu o convite no fim de semana e precisou organizar a viagem rapidamente. Ela embarcou no domingo à noite e chegou aos Estados Unidos na segunda-feira de manhã. Como já tinha amigos no país, permaneceu por lá até o evento.
A participação precisou ser mantida em segredo antes do tapete vermelho. Segundo Bruna, apenas os pais e pessoas mais próximas sabiam que ela viajaria para participar do evento.
Experiência no tapete vermelho
O evento aconteceu no Hotel Chelsea, em Manhattan. Bruna encontrou integrantes do elenco e conseguiu tirar fotos com dois atores. Entre os nomes que reconheceu durante a noite estão Evan Peters e Sarah Paulson.
A experiência também foi marcada pela presença dos fotógrafos. Acostumada a acompanhar o universo de filmes e séries, Bruna disse que nunca havia passado pela situação de ter diversos fotógrafos registrando sua presença em um evento.
Ela também destacou a oportunidade de estar ao lado dos atores que acompanha e de precisar controlar a emoção diante daquele momento.
“Foi a sensação de ser o centro das atenções. Os fotógrafos tirando várias fotos, nunca passei por isso. Estar presente com os atores, ter os atores do lado e não ficar surtada”, contou.
Para Bruna, não houve um único momento mais marcante durante a noite. Segundo ela, todo o evento foi uma experiência inédita.
“Eu considero inesquecível todo o evento, não tem como eu escolher uma parte em si. Todo o evento foi único, todos os momentos foram momentos que eu nunca passei antes”, afirmou.
Inglês abriu portas
A professora acredita que o domínio do inglês foi fundamental para que a amizade com Fedor acontecesse e, consequentemente, para que recebesse o convite para o tapete vermelho.
“Se eu não tivesse o inglês, eu não teria conhecido o Fedor, que é o meu amigo, para começar. Então eu não teria nenhum contato com ele. O inglês me abriu portas para conhecer, para fazer amizade”, disse.
A experiência também se relaciona diretamente com a forma como Bruna trabalha com seus alunos. Ela costuma incentivá-los a acompanhar filmes e séries em inglês como forma de ampliar o contato com o idioma.
“Eu sempre falo para os meus alunos estarem acompanhando as séries, os filmes em inglês para aprender melhor, para ter esse contato”, explicou.
Depois da experiência em Nova York, Bruna afirma que pretende aproveitar novas oportunidades que possam surgir relacionadas ao universo de filmes e séries.
“Se surgirem oportunidades, eu vou estar lá”, afirmou.
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