Franca registrou 34°C neste sábado, 26, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no primeiro dia de uma onda de calor que atinge áreas do Sudeste e de outras regiões do país. E a tendência é de piora nos próximos dias.
A previsão da Climatempo indica máximas de 35°C neste domingo, 27, e na segunda-feira, 28. Na terça-feira, 29, o calor deve atingir o pico: os termômetros podem chegar aos 37°C, sem previsão de chuva.
Além da temperatura elevada, a umidade relativa do ar poderá cair para 22% na terça-feira.
Na quarta-feira, 30, o calor ainda persiste. A previsão é de mínima de 25°C e máxima de 36°C, também sem chuva.
O Inmet já havia alertado que uma onda de calor começaria a se estabelecer neste sábado, com aumento das temperaturas em áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil.
Calor chega aos 37°C
Segundo a previsão da Climatempo, a sequência em Franca será:
- Domingo (27): mínima de 22°C e máxima de 35°C; umidade mínima de 30%;
- Segunda-feira (28): 23°C a 35°C; umidade pode cair a 28%;
- Terça-feira (29): 23°C a 37°C; umidade mínima de 22%;
- Quarta-feira (30): 25°C a 36°C, sem previsão de chuva.
O cenário coloca Franca diante de quatro dias consecutivos com temperaturas máximas de pelo menos 35°C a partir deste domingo.
Mas o que é uma onda de calor?
Temperaturas muito altas, sozinhas, não são suficientes para caracterizar uma onda de calor.
O Inmet explica que o fenômeno ocorre quando uma região enfrenta um período prolongado de temperaturas significativamente superiores à média histórica. O critério utilizado considera temperaturas máximas pelo menos 5°C acima da média durante cinco dias consecutivos em determinada localidade.
Isso significa que uma cidade registrar 35°C ou mesmo 40°C em um único dia não necessariamente caracteriza uma onda de calor. É preciso considerar quanto aquela temperatura está acima do normal para o período e por quanto tempo a situação persiste.
El Niño deve influenciar primavera
O episódio ocorre logo no começo de uma primavera que deverá ser marcada pela influência de um El Niño muito forte.
Segundo a Climatempo, o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial já atingiu patamar compatível com um evento muito forte. Na região Niño 3.4, utilizada como uma das referências para monitoramento do fenômeno, a anomalia da temperatura da superfície do mar chegou a 2°C.
A empresa de meteorologia avalia que o fenômeno poderá se intensificar ainda mais durante a primavera. O calor excessivo deverá ser um dos destaques da estação no Brasil, com risco elevado de novos episódios de ondas de calor.
O El Niño altera padrões de circulação atmosférica e influencia tanto as temperaturas quanto a distribuição das chuvas. No Sudeste, um de seus efeitos pode ser favorecer períodos de temperaturas elevadas, embora a atuação do fenômeno não signifique calor contínuo durante toda a estação. A passagem de frentes frias ainda pode provocar quedas acentuadas de temperatura e episódios de chuva.
Virada no tempo derruba máxima em 10°C
É justamente uma mudança brusca que aparece na previsão para Franca a partir de quinta-feira, 1º.
Depois dos 36°C previstos para quarta, a máxima despenca para 26°C na quinta-feira, uma queda de 10°C de um dia para o outro. A Climatempo prevê pancadas de chuva e trovoadas, com 2,5 milímetros e 74% de probabilidade de precipitação.
Na sexta-feira, 2, a mudança será ainda mais perceptível. A temperatura deverá variar entre 18°C e 22°C, com previsão de 11,6 milímetros de chuva e 82% de probabilidade de precipitação.
Comparada aos 36°C previstos para quarta-feira, a máxima de sexta representa uma diferença de 14°C.
No sábado, 3, o tempo volta a ficar firme, com mínima de 16°C e máxima de 27°C. Para domingo, 4, dia de eleições gerais no Brasil, são esperados 19°C a 23°C e novas pancadas de chuva, com previsão de 7 milímetros.
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