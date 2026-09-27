Franca registrou 34°C neste sábado, 26, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), no primeiro dia de uma onda de calor que atinge áreas do Sudeste e de outras regiões do país. E a tendência é de piora nos próximos dias.

A previsão da Climatempo indica máximas de 35°C neste domingo, 27, e na segunda-feira, 28. Na terça-feira, 29, o calor deve atingir o pico: os termômetros podem chegar aos 37°C, sem previsão de chuva.

Além da temperatura elevada, a umidade relativa do ar poderá cair para 22% na terça-feira.