Quatro candidatas que disputam vagas de deputada nas eleições de 2026 realizaram ações de campanha em Franca e na região neste sábado, 26, o penúltimo antes da votação no próximo domingo, 4. Três delas concentraram as atividades da manhã no Jardim Vicente Leporace, na zona norte da cidade.
Cynthia Milhim (MDB), candidata a deputada federal, e Flávia Lancha (PSD) e Cristiany de Castro (Republicanos), candidatas a deputada estadual, percorreram o Leporace para conversar com moradores e comerciantes. As candidaturas aos respectivos cargos estão registradas para as eleições deste ano.
Já a deputada estadual Delegada Graciela (PL), candidata à reeleição, cumpriu agenda em outros pontos de Franca antes de seguir para municípios da região.
Cynthia Milhim
Cynthia participou de uma caminhada pelo Leporace acompanhada por apoiadores e moradores. Segundo a candidata, a atividade foi uma oportunidade para ouvir demandas da população e defender uma representação de Franca em Brasília.
“Hoje nós reunimos pessoas, amigos, apoiadores e a população do bairro Leporace. Foi uma caminhada muito positiva, em que pudemos ouvir cada cidadão do bairro, as necessidades, as expectativas e também esse clamor por alguém nos representar em Brasília”, afirmou.
Durante a ação, Cynthia também defendeu o que chamou de “voto útil” em uma candidatura ligada à cidade.
“Nós pudemos também deixar o nosso compromisso com cada cidadão do bairro, fortalecendo a nossa cidade e, claro, sempre recebendo muito carinho de cada um que a gente pôde abraçar ali e falar da importância de fazer o nosso voto útil, um voto para a Franca, de gente que ama a Franca”, disse.
Flávia Lancha
Flávia Lancha esteve na avenida Abrahão Brickman, onde visitou estabelecimentos comerciais e conversou com moradores.
A candidata relembrou sua passagem pela Secretaria de Desenvolvimento de Franca, cargo que deixou em novembro de 2018.
“Eu estou aqui no Leporace, na avenida Abrahão Brickman, passando pelos comércios, e aí as pessoas perguntam: ‘Ah, mas só aparece de quatro em quatro anos’. Bom, eu tenho uma tranquilidade: eu não tenho mandato, mas, quando eu fui secretária de Desenvolvimento em 2017 e 2018, eu fiz um trabalho muito bacana aqui”, afirmou.
Flávia citou ações relacionadas à abertura de MEI (Microempreendedor Individual), acesso ao Banco do Povo e emissão de carteira de trabalho.
“A gente trouxe a parte lá da secretaria para que a gente conseguisse, através da Sala do Empreendedor, abrir MEI, como a pessoa pudesse chegar até o Banco do Povo para conseguir juros mais baratos, fazer carteira de trabalho”, disse.
Cristiany de Castro
Cristiany de Castro também caminhou pelo Leporace durante a manhã. A candidata afirmou ter conversado com moradores e apresentado propostas.
“Hoje estivemos caminhando pelo Leporace, encontrando e ouvindo as pessoas, dialogando sobre propostas e fortalecendo nossa presença junto à população. Foi um momento muito especial de proximidade e troca”, afirmou.
Cristiany, que tem a inclusão e a atuação das Apaes entre as principais pautas de sua candidatura, destacou o tema durante a agenda.
“Isso reafirma o nosso compromisso: juntos, vamos defender na Assembleia a inclusão e as Apaes, o respeito e a dignidade, porque toda vida merece ser vista”, disse.
Delegada Graciela
Delegada Graciela escolheu outros pontos da cidade para as atividades deste sábado. Pela manhã, percorreu ruas do Jardim Aeroporto, na zona sul.
Depois, realizou ações de campanha na avenida Brasil, na região do Jardim Paulistano, e na rua Francisco Marques, na região da Estação.
À tarde, a candidata seguiu para Itirapuã e encerrou a programação do sábado com uma carreata em Patrocínio Paulista.
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