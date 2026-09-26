Quatro candidatas que disputam vagas de deputada nas eleições de 2026 realizaram ações de campanha em Franca e na região neste sábado, 26, o penúltimo antes da votação no próximo domingo, 4. Três delas concentraram as atividades da manhã no Jardim Vicente Leporace, na zona norte da cidade.

Cynthia Milhim (MDB), candidata a deputada federal, e Flávia Lancha (PSD) e Cristiany de Castro (Republicanos), candidatas a deputada estadual, percorreram o Leporace para conversar com moradores e comerciantes. As candidaturas aos respectivos cargos estão registradas para as eleições deste ano.

Já a deputada estadual Delegada Graciela (PL), candidata à reeleição, cumpriu agenda em outros pontos de Franca antes de seguir para municípios da região.

Cynthia Milhim