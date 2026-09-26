Um motociclista sofreu um ferimento grave na perna esquerda após se envolver em um acidente com um carro na noite dessa sexta-feira, 25, na rua Arnulpho de Lima, na Vila Santa Cruz, em Franca.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via no sentido da avenida Ismael Alonso y Alonso quando um Chevrolet Corsa teria cruzado à frente da moto.
O motociclista ainda tentou desviar, mas atingiu a perna esquerda contra a parte dianteira lateral do carro. Com o impacto, sofreu um ferimento grave.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Santa Casa de Franca.
O motorista do Corsa informou no local que se preparava para colocar o veículo na garagem e que não teria percebido a aproximação da motocicleta.
A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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