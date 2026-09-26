26 de setembro de 2026
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Motociclista sofre ferimento grave na perna após batida em Franca

da Redação
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GCN
Motociclista foi socorrido pelo Samu
Motociclista foi socorrido pelo Samu

Um motociclista sofreu um ferimento grave na perna esquerda após se envolver em um acidente com um carro na noite dessa sexta-feira, 25, na rua Arnulpho de Lima, na Vila Santa Cruz, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via no sentido da avenida Ismael Alonso y Alonso quando um Chevrolet Corsa teria cruzado à frente da moto.

O motociclista ainda tentou desviar, mas atingiu a perna esquerda contra a parte dianteira lateral do carro. Com o impacto, sofreu um ferimento grave.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Santa Casa de Franca.

O motorista do Corsa informou no local que se preparava para colocar o veículo na garagem e que não teria percebido a aproximação da motocicleta.

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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