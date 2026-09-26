26 de setembro de 2026
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Suspeito de envolvimento em homicídio é encontrado escondido

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Delegacia de Polícia Civil de Guará
Delegacia de Polícia Civil de Guará

Um homem de 36 anos, investigado por possível envolvimento em um homicídio ocorrido em Ituverava, foi preso pela Polícia Militar na manhã dessa sexta-feira, 25, em Guará.

O crime investigado ocorreu em 9 de setembro deste ano. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto.

A equipe formada pelo sargento Jaiter e pelo soldado Coelho realizou diligências nas proximidades da residência da mãe do investigado, na rua Júlio Marques, em Guará.

Durante as buscas, os policiais localizaram o homem escondido e cumpriram o mandado de prisão.

Após ser detido, ele foi levado à Santa Casa de Guará para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia da cidade.

Depois dos procedimentos iniciais, foi solicitado o encaminhamento do investigado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde seriam adotadas as demais providências.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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