Um homem de 36 anos, investigado por possível envolvimento em um homicídio ocorrido em Ituverava, foi preso pela Polícia Militar na manhã dessa sexta-feira, 25, em Guará.

O crime investigado ocorreu em 9 de setembro deste ano. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto.

A equipe formada pelo sargento Jaiter e pelo soldado Coelho realizou diligências nas proximidades da residência da mãe do investigado, na rua Júlio Marques, em Guará.