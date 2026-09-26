Um homem de 36 anos, investigado por possível envolvimento em um homicídio ocorrido em Ituverava, foi preso pela Polícia Militar na manhã dessa sexta-feira, 25, em Guará.
O crime investigado ocorreu em 9 de setembro deste ano. Contra o homem havia um mandado de prisão em aberto.
A equipe formada pelo sargento Jaiter e pelo soldado Coelho realizou diligências nas proximidades da residência da mãe do investigado, na rua Júlio Marques, em Guará.
Durante as buscas, os policiais localizaram o homem escondido e cumpriram o mandado de prisão.
Após ser detido, ele foi levado à Santa Casa de Guará para avaliação médica e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia da cidade.
Depois dos procedimentos iniciais, foi solicitado o encaminhamento do investigado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava, onde seriam adotadas as demais providências.
O homem permaneceu à disposição da Justiça.
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