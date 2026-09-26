Veja o obituário deste sábado, 26, em Franca:
Nome: Rita de Cássia de Araújo
Idade: 48 anos
Local do velório: São Vicente 09
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Geraldo Luís Costa
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Maria Aparecida Bernardinelis
Idade: 84 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 01
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Renato Facho Sobrinho
Idade: Não informada
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Wilian de Oliveira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 04
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Maria de Fatima Freitas
Idade: 65 anos
Local do velório: Municipal do Jd. Aeroporto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Paulo Marcos de Souza
Idade: 63 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
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