Veja o obituário deste sábado, 26, em Franca:

Nome: Rita de Cássia de Araújo

Idade: 48 anos

Local do velório: São Vicente 09

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Geraldo Luís Costa

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 05

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h