Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira, 25, na rua José Ferreira, no bairro São Luiz II, em Franca. Ele foi abordado por policiais militares junto com outras cinco pessoas após uma denúncia de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em via pública.
Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem cinco papelotes de substância semelhante a cocaína, uma porção semelhante a maconha, R$ 509 em dinheiro e um aparelho celular. Os outros cinco abordados foram liberados no local.
Droga e dinheiro
Questionado pelos policiais, o homem disse informalmente que era usuário e que as drogas seriam para consumo próprio. Ele também afirmou que o dinheiro seria proveniente de reciclagem.
Os entorpecentes foram encaminhados para perícia. O laudo pericial teve resultado positivo para cocaína e maconha. A quantidade registrada no boletim é de 1,45 g de cocaína e 1,24 g de maconha.
O dinheiro e o celular apreendidos serão encaminhados à Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca para as demais providências.
Prisão
A denúncia que motivou a abordagem também relatava que teriam ocorrido disparos de arma de fogo no local. O boletim, porém, não registra a apreensão de arma.
O homem foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) com uso de algemas, sem necessidade de emprego de força física. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e ele foi encaminhado ao cárcere, onde aguardará audiência de custódia.
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