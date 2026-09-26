Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite dessa sexta-feira, 25, na rua José Ferreira, no bairro São Luiz II, em Franca. Ele foi abordado por policiais militares junto com outras cinco pessoas após uma denúncia de que indivíduos estariam praticando tráfico de drogas em via pública.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o homem cinco papelotes de substância semelhante a cocaína, uma porção semelhante a maconha, R$ 509 em dinheiro e um aparelho celular. Os outros cinco abordados foram liberados no local.

Droga e dinheiro

Questionado pelos policiais, o homem disse informalmente que era usuário e que as drogas seriam para consumo próprio. Ele também afirmou que o dinheiro seria proveniente de reciclagem.