Um homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) na madrugada deste sábado, 26, após serem abordados ao lado de uma motocicleta furtada no distrito de Buritizinho, na rodovia Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.
Policiais militares faziam patrulhamento pela rodovia, na altura da rua Luigi Alessandro Beretta, quando encontraram os dois indivíduos ao lado de uma motocicleta vermelha. Eles estavam sentados e seguravam capacetes, o que motivou a abordagem.
Durante a aproximação dos policiais, o adolescente fugiu para uma área de mata próxima. O homem tentou escapar, mas foi alcançado, contido e algemado pela equipe.
Moto tinha placa de outro veículo
Na averiguação, os policiais constataram que a motocicleta era uma Yamaha FZ15 Fazer. A placa que estava no veículo pertencia a outro veículo.
A consulta pelo número do chassi apontou que a moto tinha um emplacamento original diferente do que carregava e havia sido registrada como produto de furto. O crime havia sido comunicado anteriormente por meio de outro boletim de ocorrência.
Questionado sobre a motocicleta, o homem informou aos policiais que ela havia sido adquirida pelo adolescente. O menor retornou espontaneamente ao local durante a ocorrência e confirmou a versão. Ele disse ter comprado a moto por aproximadamente R$ 2 mil.
Os dois foram levados à CPJ para as providências de Polícia Judiciária. Não houve resistência à abordagem.
O proprietário da motocicleta foi localizado, compareceu à CPJ e retirou o veículo, que foi entregue mediante Auto de Entrega. A placa que estava na moto foi apreendida.
A ocorrência foi registrada como ato infracional de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além de localização, apreensão e entrega de veículo, e seguiu para apreciação do delegado titular.
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