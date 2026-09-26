Um homem de 19 anos e um adolescente de 16 anos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) na madrugada deste sábado, 26, após serem abordados ao lado de uma motocicleta furtada no distrito de Buritizinho, na rodovia Fábio Talarico, entre Franca e São José da Bela Vista.

Policiais militares faziam patrulhamento pela rodovia, na altura da rua Luigi Alessandro Beretta, quando encontraram os dois indivíduos ao lado de uma motocicleta vermelha. Eles estavam sentados e seguravam capacetes, o que motivou a abordagem.

Durante a aproximação dos policiais, o adolescente fugiu para uma área de mata próxima. O homem tentou escapar, mas foi alcançado, contido e algemado pela equipe.

Moto tinha placa de outro veículo