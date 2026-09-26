Ao ver uma chamada na Netflix para o filme ‘Nise: O Coração da Loucura’, me lembrei de que havia lido, há muitos anos, o livro ‘Nise: Arqueóloga dos Mares’, escrito pelo pesquisador e museólogo Bernardo Carneiro Horta, que acompanhou de perto o trabalho da psiquiatra Nise da Silveira, nome icônico ligado à criação do Museu das Imagens do Inconsciente, no Rio. Haveria ligação direta entre os dois títulos? Uma pesquisa rápida me mostrou que sim. O livro serviu de base biográfica e conceitual para a criação do longa-metragem de Roberto Berlinger. Aliás, a ideia de realizar um filme sobre Nise partiu do próprio Bernardo, que apresentou o projeto e sua pesquisa ao cineasta Roberto Berliner. O processo de produção do longa durou cerca de 13 anos e teve como alicerce o material documentado no livro.

Foi revelador me lembrar de que Horta, em algum momento da obra que é misto de ensaio e biografia, explica a frase ‘arqueóloga dos mares’ como a forma pela qual Nise enxergava o próprio trabalho: não como "engenheira" que tentasse consertar uma máquina quebrada, mas sim como “arqueóloga” que escavasse os símbolos e as imagens que emergiam do inconsciente (o "mar" interior) dos pacientes.

Enquanto o livro de Bernardo Horta funciona como fonte teórica e biográfica densa, o filme de Roberto Berliner é a tradução dramatizada e audiovisual desse universo, sintetizando a luta e a filosofia humanista de Nise da Silveira para o grande público.