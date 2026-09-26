A pessoa insatisfeita é aquela que sempre vive a partir do “se” e do “quando”. Se não chover, eu vou passear; quando eu ganhar bastante dinheiro, vou aproveitar a vida. E o tempo passa rapidamente, inexoravelmente, sem nenhuma preocupação ou piedade para conosco. A vida prossegue sem concessões. Os dias acontecem em seu espetáculo de beleza cotidiana.

Tudo renasce e se recria, menos para o insatisfeito, cujo olhar sempre repousa no que o outro possui, desvalorizando-se e a tudo e todos que o cercam, alimentando a frustração, a ansiedade e o medo do futuro, porque não vive o presente no que ele oferece de bom, agora.

Olhar o futuro, o que está à frente, o que ainda não aconteceu é se esquecer da vida e se fixar na morte, que se torna um acontecimento que só provoca medo e senso de urgência. Sem os pés no chão da realidade, sem se saber onde se está não é possível chegar onde se deseja. A insatisfação não se contenta com nada do que se tem ou se é.