A pessoa insatisfeita é aquela que sempre vive a partir do “se” e do “quando”. Se não chover, eu vou passear; quando eu ganhar bastante dinheiro, vou aproveitar a vida. E o tempo passa rapidamente, inexoravelmente, sem nenhuma preocupação ou piedade para conosco. A vida prossegue sem concessões. Os dias acontecem em seu espetáculo de beleza cotidiana.
Tudo renasce e se recria, menos para o insatisfeito, cujo olhar sempre repousa no que o outro possui, desvalorizando-se e a tudo e todos que o cercam, alimentando a frustração, a ansiedade e o medo do futuro, porque não vive o presente no que ele oferece de bom, agora.
Olhar o futuro, o que está à frente, o que ainda não aconteceu é se esquecer da vida e se fixar na morte, que se torna um acontecimento que só provoca medo e senso de urgência. Sem os pés no chão da realidade, sem se saber onde se está não é possível chegar onde se deseja. A insatisfação não se contenta com nada do que se tem ou se é.
Como seres humanos, no entanto, nunca estaremos prontos e jamais teremos tudo o que achamos ser necessário. Assim, a satisfação é sempre parcial. É aquela busca constante para alcançar nossa plenitude, sem, porém, desmerecer o que já podemos desfrutar, aceitando e valorizando o que a vida nos trouxe a partir de nossas ações e buscas.
José Antônio Pereira é psicólogo e membro da Academia Francana de Letras; Marília Gabriella R. Peres é doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo
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