Um motorista ficou ferido após a Fiat Fiorino que dirigia bater na traseira de uma carreta, no km 37 da Rodovia Fábio Talarico, em Franca, na noite desta sexta-feira, 25. O acidente aconteceu no sentido Unifran–Distrito Industrial.
O impacto foi forte e destruiu a parte dianteira da Fiorino. O motorista ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Franca.
O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para atender à ocorrência.
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