Um motorista ficou ferido após a Fiat Fiorino que dirigia bater na traseira de uma carreta, no km 37 da Rodovia Fábio Talarico, em Franca, na noite desta sexta-feira, 25. O acidente aconteceu no sentido Unifran–Distrito Industrial.

O impacto foi forte e destruiu a parte dianteira da Fiorino. O motorista ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.