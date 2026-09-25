25 de setembro de 2026
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FÁBIO TALARICO

Motorista fica ferido após Fiorino bater na traseira de carreta

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
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Henrique Borges
Frente da Fiorino destruída após batida contra carreta
Frente da Fiorino destruída após batida contra carreta

Um motorista ficou ferido após a Fiat Fiorino que dirigia bater na traseira de uma carreta, no km 37 da Rodovia Fábio Talarico, em Franca, na noite desta sexta-feira, 25. O acidente aconteceu no sentido Unifran–Distrito Industrial.

O impacto foi forte e destruiu a parte dianteira da Fiorino. O motorista ficou ferido e foi socorrido para a Santa Casa de Franca.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

Equipes da concessionária Arteris ViaPaulista e da Polícia Militar Rodoviária estiveram no local para atender à ocorrência.

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