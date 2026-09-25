Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste sábado, 26, e domingo, 27, com caminhadas, panfletagens, carreatas, visitas a feiras e participação em eventos. As atividades foram informadas pelas próprias campanhas.

Deputados federais

Guilherme Cortez (Psol) estará na praça Barão em caminhada e, depois, participará de uma carreata em Pedregulho.

Guilherme Ubiali (PSDB), candidato a deputado federal, fará uma caminhada pelo Centro de Franca no sábado. Já no domingo, Ubiali participará do treinão de corrida CorreDelax.