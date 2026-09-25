Candidatos de Franca que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 terão agendas de campanha neste sábado, 26, e domingo, 27, com caminhadas, panfletagens, carreatas, visitas a feiras e participação em eventos. As atividades foram informadas pelas próprias campanhas.
Deputados federais
Guilherme Cortez (Psol) estará na praça Barão em caminhada e, depois, participará de uma carreata em Pedregulho.
Guilherme Ubiali (PSDB), candidato a deputado federal, fará uma caminhada pelo Centro de Franca no sábado. Já no domingo, Ubiali participará do treinão de corrida CorreDelax.
Candidato a deputado federal, João Rocha (União) terá agenda voltada a visitas a avenidas comerciais e feiras livres. O candidato também participará de um evento de carros antigos no Parque de Exposições “Fernando Costa” e fará visitas a igrejas evangélicas.
A candidata a deputada federal Mariana Negri (PT) participa, no sábado, às 9h, de uma caminhada da Frente Democrática em Franca. A concentração será em frente ao Ginásio de Esportes do Jardim Aeroporto III.
Deputados estaduais
Alexandre Tabah (Novo), candidato a deputado estadual, terá o fim de semana voltado a adesivagem, gravação de vídeos e distribuição de panfletos.
A candidata a deputada estadual Cristiany de Castro (Republicanos) terá, no sábado, uma caminhada pelo Parque Vicente Leporace. No domingo, participará da Feira Nossa Senhora das Graças e fará visitas a igrejas.
João Pedro Cardoso (Missão), candidato a deputado estadual, fará panfletagem durante o Festival Mundo Asiático, em frente à Capelinha, no sábado. No domingo, participará de uma carreata a partir das 11h, com trajeto pelas avenidas Major Nicácio, Presidente Vargas e Brasil.
Professora Priscila (PT), candidata a deputada estadual, terá uma programação distribuída entre Franca e municípios da região. No sábado, às 9h, ela participará de uma caminhada no Jardim Aeroporto. Às 10h30, estará em um encontro com apoiadores do Lula, em São José da Bela Vista. Ainda no sábado, às 14h, Priscila fará uma caminhada no Condomínio Bernardino Pucci. Às 16h, participará de uma carreata com Guilherme Cortez, em Pedregulho.
No domingo, a agenda começa às 7h, com caminhada na Feira da Capelinha. Às 9h, a candidata estará na Feira do Rolo. Às 14, participará do Samba do Lula, promovido pelo PT.
Candidato a deputado estadual pelo Podemos, Roberto Baldochi informou que estará no Centro de Franca para fazer campanha durante o dia. Depois, pretende passar pelo município de Jeriquara antes de retornar a Franca para um jantar.
Baldochi também afirmou que existe a possibilidade de participar, no sábado, da Feira da Estação, mas ressaltou que o compromisso ainda não está confirmado.
Para domingo, a previsão é de visitas às feiras do Centro, incluindo as regiões da Major Nicácio e da Capelinha. No período da tarde, o candidato também tem agenda na região, onde busca apoio em Batatais e entre parentes próximos em Nuporanga.
Sidney Elias (Novo) visitará lideranças regionais e fará a gravação de material final da campanha no sábado e no domingo.
Candidatos de Franca
Franca tem 20 candidatos que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026. Para a Assembleia Legislativa, concorrem Alexandre Tabah (Novo), Cristiany de Castro (Republicanos), Delegada Graciela (PL), Flávia Lancha (PSD), João Pedro Cardoso (Missão), Jonas Carvalho (Mobiliza), Marcos Ferreira (PSB), Paula Moisés (Cidadania), Professora Priscila (PT) e Roberto Baldochi (Podemos).
Na disputa pela Câmara dos Deputados estão Cynthia Milhim (MDB), Daniel Bassi (PSD), Gilson de Souza (PSB), Guilherme Cortez (Psol), Guilherme Ubiali (PSDB), João Rinoceronte (PSDB), João Rocha (União), Mariana Negri (PT), Rogério Chimionato (Missão) e Sidney Elias (Novo).
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