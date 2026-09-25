A pressa faz a gente deixar de enxergar muita coisa no caminho. É esse olhar que a Semana Nacional do Trânsito quer resgatar em 2026, e foi com essa proposta que a MoV Franca abriu, na última sexta-feira, 18, sua programação de conscientização.

O tema deste ano, "O que a pressa não deixa você ver", foi lançado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e parte de uma ideia simples: por trás de cada motocicleta, caminhão de coleta, carreta ou pedestre existe uma pessoa, com uma profissão, uma família e a vontade de chegar em segurança ao seu destino.

A campanha começou dentro de casa. Na sede da empresa, motoristas e colaboradores foram recebidos pelo setor de Treinamento com materiais informativos e brindes sobre segurança no trânsito. Ao longo da semana, todos os motoristas da MoV Franca, cerca de 110, passaram por orientações.

Para o instrutor Lucas Fernando Blois da Silva, responsável pelas orientações, treinamentos e reciclagens dos motoristas, o tema da campanha dialoga diretamente com a rotina de quem conduz um ônibus. "Como o veículo tem cerca de 14 metros, os cuidados têm que ser dobrados. Independentemente de o horário estar apertado, o motorista tem que priorizar o cuidado no trânsito", afirma.

A mensagem também ganhou as ruas. A blitz educativa passou por três regiões de Franca, o Leporace, o Centro e as proximidades da Prefeitura, incluindo a Avenida Presidente Vargas e o entorno do Terminal Ayrton Senna. As equipes distribuíram panfletos e conversaram com condutores sobre segurança e comportamento responsável. "No Leporace, conversamos com os motoristas e todos foram muito atenciosos", conta Lucas. A ação reuniu Secretaria de Trânsito, Polícia Militar, DETRAN, Rotary Club e Grupo Mulheres do Brasil.

A programação seguiu com palestras do SEST SENAT de Ribeirão Preto (SP) na sede da MoV Franca. Voltados aos colaboradores, os encontros trataram de prevenção de acidentes, cuidados no dia a dia e atitudes que contribuem para uma circulação mais segura.

Para o instrutor, o saldo é positivo. "Foi uma semana de bastante orientação com todos os motoristas, e acredito que deu um resultado positivo." A orientação, lembra ele, não se limita à campanha: faz parte do trabalho permanente da empresa com a equipe, que segue ao longo de todo o ano.