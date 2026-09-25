Mais de 60 pessoas em Franca já utilizaram a Aedo (Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos) para manifestar formalmente a intenção de serem doadoras. São 68 solicitações registradas no município desde a criação do serviço, em 2024. O número ganha destaque às vésperas do Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro.

Em todo o Estado de São Paulo, 9.399 solicitações de Aedo já foram realizadas. O estado concentra o maior número de manifestações no país, seguido por Paraná, com 3.818; Rio de Janeiro, com 2.930; Minas Gerais, com 2.172; e Rio Grande do Sul, com 2.012.

A autorização já registra solicitações em todas as unidades da Federação. A ferramenta permite que o cidadão deixe registrada formalmente sua vontade de doar órgãos, tecidos ou partes do corpo.