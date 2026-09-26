Franca recebe neste sábado, 26, às 19h30, o espetáculo “Abdias Nascimento”, com os atores Lincoln Oliveira e Fernando Porto. A apresentação será realizada no Teatro do Sesc Franca e parte da trajetória do escritor francano, ativista, artista e fundador do TEN (Teatro Experimental do Negro) para discutir memória, identidade, representatividade e relações raciais no Brasil.
Inspirada na vida e na atuação de Abdias Nascimento (1914–2011), a montagem acompanha os bastidores de uma peça teatral criada em sua homenagem. A partir do encontro entre ator, diretor e personagem, a narrativa articula diferentes tempos e perspectivas para abordar o legado de uma das figuras centrais da cultura e do movimento negro brasileiro.
Em cena, Lincoln Oliveira interpreta Abdias, enquanto Fernando Porto assume o papel do diretor responsável por conduzir os ensaios. A relação entre os dois personagens estrutura o espetáculo e aproxima passado e presente.
Trajetória de Abdias
Fundador do Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento teve uma trajetória dedicada à valorização da produção cultural negra e à denúncia das desigualdades raciais no Brasil.
Sua atuação passou pelo teatro, literatura, artes visuais, militância e política institucional, tornando-o referência para diferentes gerações.
Lincoln Oliveira desenvolve trabalhos no teatro e na pesquisa da obra de Abdias, além de participar de companhias, espetáculos e projetos ligados à valorização da cultura negra.
Fernando Porto atua como artista, educador e pesquisador, com trabalhos relacionados a arte, educação, território e relações étnico-raciais.
O espetáculo tem texto de Ivan Jaf e Diego Ferreira, direção de Johayne Hildefonso e Ilea Ferraz e trilha sonora de André Abujamra.
Ingressos
Os ingressos custam R$ 15 para quem possui Credencial Plena, R$ 25 a meia-entrada e R$ 50 a inteira.
A compra pode ser feita pelo aplicativo Credencial Sesc SP, pela Central de Relacionamento Digital ou presencialmente nas unidades do Sesc.
O Sesc Franca fica na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 3.071.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.