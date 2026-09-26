Franca recebe neste sábado, 26, às 19h30, o espetáculo “Abdias Nascimento”, com os atores Lincoln Oliveira e Fernando Porto. A apresentação será realizada no Teatro do Sesc Franca e parte da trajetória do escritor francano, ativista, artista e fundador do TEN (Teatro Experimental do Negro) para discutir memória, identidade, representatividade e relações raciais no Brasil.

Inspirada na vida e na atuação de Abdias Nascimento (1914–2011), a montagem acompanha os bastidores de uma peça teatral criada em sua homenagem. A partir do encontro entre ator, diretor e personagem, a narrativa articula diferentes tempos e perspectivas para abordar o legado de uma das figuras centrais da cultura e do movimento negro brasileiro.

Em cena, Lincoln Oliveira interpreta Abdias, enquanto Fernando Porto assume o papel do diretor responsável por conduzir os ensaios. A relação entre os dois personagens estrutura o espetáculo e aproxima passado e presente.

Trajetória de Abdias